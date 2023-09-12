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Ресторан Wine and Crab стал фигурантом арбитражного дела о банкротстве

12 сентября 2023, 15:37
Инспекция ФНС РФ подала иск о признании компании «Мосмакс Третьяковский», которая владеет рестораном Wine and Crab, банкротом. Заведение общепита основано шеф-поварами братьями Березуцкими.

Об этом сообщает RTVI.

Один из ресторанов, включенных в гид Michelin, Wine and Crab, оказался объектом арбитражного дела о банкротстве. Согласно данным Арбитражного суда Москвы и базы СПАРК, кредитором является инспекция №24 Федеральной налоговой службы по Москве.

Дело о банкротстве было зарегистрировано 5 сентября. В том же месяце компания «Мосмакс Третьяковский» также столкнулась с несколькими арбитражными делами, связанными с невыполнением договорных обязательств поставки товаров на общую сумму около двух миллионов рублей.

Генеральным директором «Мосмакс Третьяковский» является Сергей Белов, а рестораном Wine and Crab ранее владели шеф-повара братья Сергей и Иван Березуцкие. В 2020 году Березуцкие покинули проект из-за разногласий с инвестором, как сообщалось в «Ведомостях».

На данный момент представители «Мосмакс Третьяковский» не отреагировали на запрос RTVI.

По данным СПАРК, «Мосмакс Третьяковский» имеет факторы риска, такие как отсутствие собственного капитала и участие в арбитражных делах исключительно в качестве ответчика. Аналогичные риски присутствуют у компании «Мосмакс Ботанический», которая владеет рестораном Wine and Crab в Барвихе. Чистая прибыль «Мосмакс Ботанический» в 2022 году составила минус 189 тысяч рублей, а в 2021 году — более 1,1 миллиона.

Ресторан Wine and Crab был открыт в 2016 году в Москве на перекрестке Третьяковского проезда и Никольской улицы. Это был второй совместный проект братьев Ивана и Сергея Березуцких после ресторана Twins на Малой Бронной. В настоящее время они занимаются проектом Twins Garden, который был награжден двумя красными и одной зеленой звездой Michelin. В 2018 году ресторан Twins Garden Березуцких занял 72-е место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants, а в 2019 году поднялся на 19-ю строчку. В 2021 году проект Березуцких занял 30-е место в рейтинге, несмотря на пандемию, и получил три звезды Michelin — две красные и одну зеленую, которые присваиваются экологически устойчивым проектам.

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