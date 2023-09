Ресторан Wine and Crab стал фигурантом арбитражного дела о банкротстве

Ресторан Wine and Crab был открыт в 2016 году в Москве на перекрестке Третьяковского проезда и Никольской улицы. Это был второй совместный проект братьев Ивана и Сергея Березуцких после ресторана Twins на Малой Бронной. В настоящее время они занимаются проектом Twins Garden, который был награжден двумя красными и одной зеленой звездой Michelin. В 2018 году ресторан Twins Garden Березуцких занял 72-е место в рейтинге The World's 50 Best Restaurants, а в 2019 году поднялся на 19-ю строчку. В 2021 году проект Березуцких занял 30-е место в рейтинге, несмотря на пандемию, и получил три звезды Michelin — две красные и одну зеленую, которые присваиваются экологически устойчивым проектам.