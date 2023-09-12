Рекомендации врача: анализы и меры для предотвращения сахарного диабета

Врач отметила, что заболевание возникает в результате сочетания нескольких факторов, включая генетическую предрасположенность, социальные условия и личные условия. Она привела примеры, когда люди с генетической предрасположенностью остаются абсолютно здоровыми, а также случаи, когда диабет развивается в семьях без наследственной склонности. По ее словам, диабет — это многофакторное заболевание, и для его развития требуется сочетание нескольких условий или одного условия, например, серьезного вирусного заболевания, которое поражает поджелудочную железу и другие органы пищеварительной системы.