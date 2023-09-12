Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Рекомендации врача: анализы и меры для предотвращения сахарного диабета

12 сентября 2023, 11:45
Врач Анна Гончарова, специалист в области эндокринологии, рассказала о передаче сахарного диабета по наследству.

Она объяснила, что человеку, у которого есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, следует сдать анализы на инсулин, С-пептид и антитела, чтобы определить свою склонность к диабету. Если результаты этих анализов отрицательные и уровень инсулина и С-пептида находятся в пределах нормы, то вероятность развития диабета в ближайшие годы невелика, пишет Pravda.Ru.

Гончарова также подчеркнула, что хотя избежать заболевания, если оно генетически запрограммировано, довольно сложно, можно принять определенные меры. Важно следовать питанию, богатому белками и некрахмалистыми овощами, ограничивая потребление углеводов до 3-4 углеводных единиц в день, а также ограничить потребление жиров. Регулярные физические нагрузки, такие как кардионагрузки и ходьба, также могут помочь предотвратить развитие диабета.

Врач отметила, что заболевание возникает в результате сочетания нескольких факторов, включая генетическую предрасположенность, социальные условия и личные условия. Она привела примеры, когда люди с генетической предрасположенностью остаются абсолютно здоровыми, а также случаи, когда диабет развивается в семьях без наследственной склонности. По ее словам, диабет — это многофакторное заболевание, и для его развития требуется сочетание нескольких условий или одного условия, например, серьезного вирусного заболевания, которое поражает поджелудочную железу и другие органы пищеварительной системы.

Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Сегодня, 07:30
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 08:06
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Сегодня, 12:15
Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
Сегодня, 09:47
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38