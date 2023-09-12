Правила обгона на дороге: основные принципы и ограничения

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Published Сегодня, 06:57
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Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), «опережением» называется маневр, при котором автомобиль выходит на полосу встречного движения. Однако, если водитель может обогнать попутное транспортное средство, не пересекая полосу встречного движения, это считается «обгоном». Например, на дорогах с несколькими полосами движения в одном направлении, разделенными разметкой, пишет Pravda.Ru.
Правила дорожного движения не устанавливают конкретного расстояния или количество обгоняемых автомобилей за один раз. Главное — соблюдать скоростной режим и избегать создания аварийных ситуаций для других участников движения. Однако на практике ситуации могут быть неоднозначными.
По ПДД, запрещено совершать обгон, если водитель впереди начал маневр опережения или включил указатели поворота для этого. То же самое касается случаев, когда автомобиль сзади начал маневр опережения. В обоих ситуациях обгон с пересечением сплошной разделительной полосы для встречного движения запрещен.
Важно знать, что «двойной обгон» не подразумевает обгон более одного автомобиля через полосу встречного движения. Согласно ПДД, это движение «паровозиком», когда более одного автомобиля пытаются опередить попутное транспортное средство одновременно.
За нарушение правил обгона и создание неправильной организации движения на дороге предусмотрены значительные штрафы — до 5000 рублей. Также водитель, совершивший двойной обгон, может лишиться прав на период от четырех до шести месяцев.