Правила обгона на дороге: основные принципы и ограничения

Часто на дорогах за городом возникают ситуации, когда ряд автомобилей движется медленно за грузовиком, и водителям хочется опередить их как можно быстрее. Однако соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) может создать ограничения для этого маневра.