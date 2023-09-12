Появились версии, почему самолет из Сочи не посадили в Омске. Что с ними не так?

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».
В пабликах, не связанных с Омской областью и с авиацией в целом, сегодня днем появились сообщения о возможных причинах инцидента с самолетом, летевшим из Сочи в Омск. Напомним, самолет посадили в поле, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
В одном из сообщений говорилось, что самолет в Омске не посадили якобы из-за отсутствия разрешения на посадку со стороны Омского аэропорта. Однако обнародованные разговоры пилотов с диспетчерами эту версию опровергают: у лайнера были проблемы с гидравликой, и был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому летчики решили дотянуть до Новосибирска.
В тот же день в авиакомпании «Уральские авиалинии» дали более подробные объяснения: из-за того, что в Омске короткая взлетно-посадочная полоса, самолет направили в Новосибирск.
«Когда отказывают гидросистемы, то неадекватно работают закрылки и створки. Поэтому увеличивается посадочная дистанция. В Омске она была близкой к предельной. Чтобы повысить надежность посадки, они [пилоты] решили уйти в Новосибирск, так как в Омске полоса — 2,5 тыс метров, в Новосибирске — 3 тыс метров», — прокомментировал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Из-за ветра и выпущенных створок шасси топлива не хватило до Новосибирска — именно поэтому самолет решили посадить в поле.
Несмотря на то, что в инциденте нет пострадавших, по факту инцидента возбудили уголовное дело, выяснять детали произошедшего будет Росавиация.