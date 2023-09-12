Появились версии, почему самолет из Сочи не посадили в Омске. Что с ними не так?

В одном из сообщений говорилось, что самолет в Омске не посадили якобы из-за отсутствия разрешения на посадку со стороны Омского аэропорта. Однако обнародованные разговоры пилотов с диспетчерами эту версию опровергают: у лайнера были проблемы с гидравликой, и был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому летчики решили дотянуть до Новосибирска.