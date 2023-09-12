Погибших от наводнения в Ливии негде хоронить

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Местные жители завернули погибших в одеяла и разместили их вдоль дорог, под деревьями и внутри кварталов, в ожидании опознания и поиска места для захоронения. Об этом пишет 360tv.ru.
Власти Ливии признают, что нет возможности назвать точное число погибших, так как еще продолжается спасание тел из-под обломков разрушенных зданий. Также спасательным командам и гуманитарным грузам до сих пор не удается достичь города из-за разрушенных дорог, затопленных потоками воды.
Муниципальный совет города требует организовать доставку продовольствия и лекарств через морской путь.
Министр здравоохранения Ливии, Осман Абдель Джалиль, не исключает, что количество погибших от стихии может достичь 10 тысяч человек, а число пропавших без вести — 100 тысяч.
Циклон «Даниэль» обрушился на страну и привел к сильным ливням на северо-восточном побережье Средиземного моря, вызвав наводнения. Дома были разрушены, больницы оказались затоплеными.