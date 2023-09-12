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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Погибших от наводнения в Ливии негде хоронить

12 сентября 2023, 18:02
Около шести тысяч человек погибли в результате наводнения, произошедшего в городе Дерна в Ливии после разрыва двух дамб во время сильных проливных дождей. Из-за затопления старых кладбищ города и нехватки мест на новых кладбищах.

Местные жители завернули погибших в одеяла и разместили их вдоль дорог, под деревьями и внутри кварталов, в ожидании опознания и поиска места для захоронения. Об этом пишет 360tv.ru.

Власти Ливии признают, что нет возможности назвать точное число погибших, так как еще продолжается спасание тел из-под обломков разрушенных зданий. Также спасательным командам и гуманитарным грузам до сих пор не удается достичь города из-за разрушенных дорог, затопленных потоками воды.

Муниципальный совет города требует организовать доставку продовольствия и лекарств через морской путь.

Министр здравоохранения Ливии, Осман Абдель Джалиль, не исключает, что количество погибших от стихии может достичь 10 тысяч человек, а число пропавших без вести — 100 тысяч.

Циклон «Даниэль» обрушился на страну и привел к сильным ливням на северо-восточном побережье Средиземного моря, вызвав наводнения. Дома были разрушены, больницы оказались затоплеными.

#Происшествия
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