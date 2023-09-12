Погибших от наводнения в Ливии негде хоронить

Около шести тысяч человек погибли в результате наводнения, произошедшего в городе Дерна в Ливии после разрыва двух дамб во время сильных проливных дождей. Из-за затопления старых кладбищ города и нехватки мест на новых кладбищах.