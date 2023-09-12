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Пилот рейса Сочи-Омск рассказал, как удалось избежать катастрофы

12 сентября 2023, 09:25
Фото: 1MI
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Эдуард Семенов летает на Airbus-320 уже 10 лет.

Второй пилот Airbus A320 «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов рассказал, как экипажу удалось избежать катастрофы в Новосибирской области.

«В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus-320 10 лет, 7 тыс. часов налетал. Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом», — передает слова пилота издание «Известия».

Эдуард Семенов добавил, что подобные ситуации отрабатываются на тренажерах. Во время посадки пилот сдерживал эмоции, но предполагает, что они выплеснутся в дальнейшем наружу.

Командиром воздушного судна был Сергей Белов.

Ранее Город55 опубликовал запись переговоров пилотов перед экстренной посадкой. У самолета возникли неполадки с гидравлической системой.

Появилась запись переговоров пилотов рейса Сочи-Омск перед экстренной посадкой
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#Происшествия#Новосибирская область#Авиакомпания#Пилот#Евгений Игишев#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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