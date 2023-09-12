Пилот рейса Сочи-Омск рассказал, как удалось избежать катастрофы

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Второй пилот Airbus A320 «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов рассказал, как экипажу удалось избежать катастрофы в Новосибирской области.
«В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus-320 10 лет, 7 тыс. часов налетал. Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом», — передает слова пилота издание «Известия».
Эдуард Семенов добавил, что подобные ситуации отрабатываются на тренажерах. Во время посадки пилот сдерживал эмоции, но предполагает, что они выплеснутся в дальнейшем наружу.
Командиром воздушного судна был Сергей Белов.
Ранее Город55 опубликовал запись переговоров пилотов перед экстренной посадкой. У самолета возникли неполадки с гидравлической системой.