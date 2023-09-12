Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, повторил подвиг отца

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Представители компании «Уральские авиалинии» рассказали о отце Белова, пишет 360tv.ru.
Известно, что он успешно окончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40. Затем освоил работу на самолете Ту-134 и уже в 28 лет стал командиром экипажа Ту-154.
За храбрость и профессионализм, которые он продемонстрировал в сложной ситуации при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году, отец Белова был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Тогда закрылки Ту-154 открылись асинхронно.
Отец Белова скончался в 2010 году и был похоронен на кладбище в Адлере.
Дед пилота служил в Североморске военным штурманом и уволился из армии в звании майора, работая штурманом авиаэскадрильи Ту-16.