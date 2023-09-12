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Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, повторил подвиг отца

12 сентября 2023, 17:34
Сергей Белов, летчик, который совершил посадку «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, повторил подвиг своего отца. Белов-старший спас пассажиров Ту-154 при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.

Представители компании «Уральские авиалинии» рассказали о отце Белова, пишет 360tv.ru.

Известно, что он успешно окончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40. Затем освоил работу на самолете Ту-134 и уже в 28 лет стал командиром экипажа Ту-154.

За храбрость и профессионализм, которые он продемонстрировал в сложной ситуации при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году, отец Белова был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Тогда закрылки Ту-154 открылись асинхронно.

Отец Белова скончался в 2010 году и был похоронен на кладбище в Адлере.

Дед пилота служил в Североморске военным штурманом и уволился из армии в звании майора, работая штурманом авиаэскадрильи Ту-16.

#Общество
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