Пилот, посадивший самолет на кукурузном поле в 2019 году, гордится омскими коллегами

Напомним, что Юсупов был командиром лайнера Airbus A321, который также принадлежал «Уральским авиалиниям». 15 августа 2019 году он экстренно посадил самолет на кукурузном поле под Жуковском. Никто из пассажиров не пострадал, а пилотов в последствие наградили званиями Героев России.