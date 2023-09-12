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Пилот, посадивший самолет на кукурузном поле в 2019 году, гордится омскими коллегами

Пилот, посадивший самолет на кукурузном поле в 2019 году, гордится омскими коллегами

12 сентября 2023, 11:38
Дамир Юсупов обратился к экипажу экстренно севшего самолета на своей странице в социальной сети.

Пилот рассказал, что узнал о вынужденной посадке лайнера на поле в Новосибирской области после своего выполненного рейса. Для него это новость стала сильной неожиданностью.

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!», — обратился Дамир к экипажу.

Напомним, что Юсупов был командиром лайнера Airbus A321, который также принадлежал «Уральским авиалиниям». 15 августа 2019 году он экстренно посадил самолет на кукурузном поле под Жуковском. Никто из пассажиров не пострадал, а пилотов в последствие наградили званиями Героев России.

Летевший в Омск самолет аварийно сел в Новосибирской области
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#Самолет#Омск#Новости#Экстренная посадка#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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