Пилот, посадивший самолет на кукурузном поле в 2019 году, гордится омскими коллегами

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Пилот рассказал, что узнал о вынужденной посадке лайнера на поле в Новосибирской области после своего выполненного рейса. Для него это новость стала сильной неожиданностью.
«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!», — обратился Дамир к экипажу.
Напомним, что Юсупов был командиром лайнера Airbus A321, который также принадлежал «Уральским авиалиниям». 15 августа 2019 году он экстренно посадил самолет на кукурузном поле под Жуковском. Никто из пассажиров не пострадал, а пилотов в последствие наградили званиями Героев России.