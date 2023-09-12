Пассажиры рейса Сочи-Омск поблагодарили главу Убинского района за помощь

Пассажиры рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня в поле в Новосибирской области, поблагодарили главу Убинского района за помощь. Очевидцы рассказали, что Олег Конюк одним из первых приехал к месту ЧП, а также находился с пассажирами в пункте временного пребывания.