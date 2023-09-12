Пассажиры рейса Сочи-Омск поблагодарили главу Убинского района за помощь

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Пассажиры рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня в поле в Новосибирской области, поблагодарили главу Убинского района за помощь. Очевидцы рассказали, что Олег Конюк одним из первых приехал к месту ЧП, а также находился с пассажирами в пункте временного пребывания.
«У местных спрашивали, кто этот человек, который первый приехал. Он отвечал на все вопросы, даже самые странные. Самый первый он подъехал к самолету. Знаем, что это глава администрации. Все местные его хвалили», — сообщили пассажиры Ольга Морозова и Юлия Шевчук.
Напомним, что самолет сел на грунт рядом с селом Московка Убинского района Новосибирской области. По предварительным данным, у лайнера были проблемы с гидравликой. На борту находилось 170 человек, никто не пострадал.