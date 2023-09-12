Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Убинское

Пассажиров авиарейса Омск-Сочи начали отправлять на машинах в Новосибирск и Омск

12 сентября 2023, 06:24
Фото: Олег Конюк
Убинское
Об этом сообщили в администрации Убинского района.

История с аварийной посадкой самолета, летевшего из Сочи в Омск, продолжает развиваться. Город55 уже писал о том, что всех пассажиров временно разместили в Убинском районном доме культуры. Теперь стало известно, что их начали отправлять в областные центры.

— Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров самолета в Новосибирск и Омск, — написал на своей страничке в ВКонтакте глава Убинского района Олег Конюк.

Чиновник еще раз подчеркнул, что всех, кто находился на борту самолета, обеспечили водой, едой и необходимой помощью. Дети сейчас смотрят мультфильмы, так что и комфортный досуг обеспечен тоже.

Напомним: по итогам происшествия медицинская помощь понадобилась пяти взрослым пассажирам авиарейса.

Детям с авиарейса Сочи-Омск начали показывать мультфильмы в Убинском ДК
Узнать подробнее
#Происшествия#Транспорт#Пассажиры#Николай Эйхвальд#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Вчера, 05:46
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
Вчера, 08:05
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Вчера, 07:28
Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов
Сегодня, 03:03
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Вчера, 02:27