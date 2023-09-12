Пассажиров авиарейса Омск-Сочи начали отправлять на машинах в Новосибирск и Омск

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
История с аварийной посадкой самолета, летевшего из Сочи в Омск, продолжает развиваться. Город55 уже писал о том, что всех пассажиров временно разместили в Убинском районном доме культуры. Теперь стало известно, что их начали отправлять в областные центры.
— Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров самолета в Новосибирск и Омск, — написал на своей страничке в ВКонтакте глава Убинского района Олег Конюк.
Чиновник еще раз подчеркнул, что всех, кто находился на борту самолета, обеспечили водой, едой и необходимой помощью. Дети сейчас смотрят мультфильмы, так что и комфортный досуг обеспечен тоже.
Напомним: по итогам происшествия медицинская помощь понадобилась пяти взрослым пассажирам авиарейса.