Оставил на обочине и скрылся. Суд ужесточил наказание омичу, который сбил ребенка

Однако прокуратура посчитала такое наказание несправедливым и несоразмерным нарушению. Так, с учетом обстоятельств дела и личности виновного суд заменил условное лишение свободы на 3 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Также отмечается, что одним из главных факторов ужесточения наказания стало непринятие мер по оказанию помощи девочке.