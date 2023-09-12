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Оставил на обочине и скрылся. Суд ужесточил наказание омичу, который сбил ребенка

12 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Водителю, который сбил ребенка на обочине дороги и скрылся, ужесточили наказание

Такое решение принял Омский областной суд после представления прокуратуры.

Суд признал 55-летнего мужчину виновным по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места его совершения).

За совершенное преступление омич был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также на два года суд лишил его водительских прав и обязал выплатить пострадавшей 1 млн рублей.

Однако прокуратура посчитала такое наказание несправедливым и несоразмерным нарушению. Так, с учетом обстоятельств дела и личности виновного суд заменил условное лишение свободы на 3 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Также отмечается, что одним из главных факторов ужесточения наказания стало непринятие мер по оказанию помощи девочке.

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