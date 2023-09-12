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Оперштаб сообщил о принятых решениях по помощи пассажирам рейса Сочи-Омск

12 сентября 2023, 07:44
Фото: 1MI
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Пассажиры экстренно приземлившегося в Новосибирске самолета приедут в Омск сегодня, 12 сентября.

Стали известны решения, которые были приняты на оперативном штабе по помощи пассажирам рейса Сочи-Омск. Его, напомним, создали по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Пассажиров доставят в Омск со станции Убинская железнодорожным транспортом. Поезд приедет в наш город уже сегодня, 12 сентября. К моменту прибытия встречать пассажиров будет группа психологов «Территориального центра медицины катастроф» и МЧС России по Омской области.

Для развоза пассажиров предоставят транспорт. Погрузку и разгрузку багажа проведет личный состав омского МЧС. А тем пассажирам самолета Сочи-Омск, которым потребуется размещение в гостинице, предоставят такую возможность и обеспечат питанием и всем необходимым.

Напомним, что самолету авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Сочи-Омск, пришлось совершить аварийную посадку в поле Убинского района Новосибирской области. Временный пункт размещения был организован в Убинском Доме культуры.

Экипаж рейса самолета Airbus A320, кстати, планируют представить к госнаградам. Посадили борт командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.

Пассажиров рейса, экстренно севшего в поле, доставят в Омск отдельным составом РЖД
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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Пассажиры#Новости#Рейс#Оперштаб#Новосибирская область#Юлия Истомина#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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