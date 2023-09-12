Оперштаб сообщил о принятых решениях по помощи пассажирам рейса Сочи-Омск

Пассажиров доставят в Омск со станции Убинская железнодорожным транспортом. Поезд приедет в наш город уже сегодня, 12 сентября. К моменту прибытия встречать пассажиров будет группа психологов «Территориального центра медицины катастроф» и МЧС России по Омской области.