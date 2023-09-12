Омский НПЗ будет обучать сотрудников с помощью технологий виртуальной реальности

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Омский НПЗ «Газпром нефти» открыл учебный полигон с технологиями виртуальной реальности для нефтепереработчиков региона. Здесь сотрудники проходят командные тренинги на компьютерных тренажерах, которые полностью воссоздают работу реальных производственных объектов. Коллективное обучение позволяет отработать точность действий в нестандартных ситуациях.
Возможности нового полигона уже оценили участники отраслевого конкурса «Лучший по профессии-2023». В соревнованиях на VR-тренажерах приняли участие представители 15 крупных компаний топливно-энергетического комплекса РФ.
«За долгие годы своей работы Омский НПЗ заслужил репутацию кузницы кадров нефтяной отрасли. Для подготовки высококлассных специалистов предприятие активно использует цифровые инструменты. Такой подход к обучению персонала можно считать ориентиром для промышленности региона», — отметил руководитель Омской области Виталий Хоценко.
Ежегодно учебный центр Омского НПЗ будет принимать больше тысячи сотрудников, которые смогут совершенствовать свои профессиональные навыки на современном оборудовании, включая тренажеры виртуальной реальности. На предприятии подчеркнули, что все мультимедийные решения обучающей площадки созданы российскими разработчиками.
«Система непрерывного обучения сотрудников — это необходимое условие работы в такой динамично развивающейся отрасли, как нефтепереработка. Омский НПЗ целенаправленно инвестирует в развитие профессиональной квалификации сотрудников, поскольку мы убеждены, что главное богатство предприятия — это люди, которые здесь работают», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.