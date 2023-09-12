Омский НПЗ будет обучать сотрудников с помощью технологий виртуальной реальности

Ежегодно учебный центр Омского НПЗ будет принимать больше тысячи сотрудников, которые смогут совершенствовать свои профессиональные навыки на современном оборудовании, включая тренажеры виртуальной реальности. На предприятии подчеркнули, что все мультимедийные решения обучающей площадки созданы российскими разработчиками.