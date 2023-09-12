Омский минстрой показал, как будет выглядеть детсад за полмиллиарда в Ясной Поляне

Разрабатывал проектную документацию «Энергостройкомплекс», с которым заключили контракт в сентябре прошлого года. Помимо подготовки проектной документации в рамках соглашения с БУ «Омскоблстройзаказчик» компания также выполнит инженерные изыскания, строительство детсада и поставит оборудование, которое необходимо для обеспечения эксплуатации объекта. За работу подрядчик получит 481,6 млн рублей. Детсад должен быть готов через 638 дней с момента заключения контракта.