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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 11:07

Эскиз детского сада

Омский минстрой показал, как будет выглядеть детсад за полмиллиарда в Ясной Поляне

12 сентября 2023, 10:28
Фото: Минстрой Омской области
Эскиз детского сада

В Омске одобрили проект детсада за полмиллиарда в микрорайоне Ясная Поляна

Разработкой проектной документации занималась омская компания «Энергостройкомплекс».

Накануне проект строительства детского сада в микрорайоне Ясная Поляна села Троицкое получил положительное заключение госэкспертизы. Его выдало АУ «Государственная экспертиза Омской области».

Разрабатывал проектную документацию «Энергостройкомплекс», с которым заключили контракт в сентябре прошлого года. Помимо подготовки проектной документации в рамках соглашения с БУ «Омскоблстройзаказчик» компания также выполнит инженерные изыскания, строительство детсада и поставит оборудование, которое необходимо для обеспечения эксплуатации объекта. За работу подрядчик получит 481,6 млн рублей. Детсад должен быть готов через 638 дней с момента заключения контракта.

Принадлежит компания «Энергостройкомплекс» Алексею Резникову. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 205,4 млн рублей. Ранее Резников также владел несколькими ЧОПами, был учредителем строительной компании «Омстрой-2001», президентом омской региональной общественной организации «Федерация киокушинкай каратэ» и «Ояма киокушинкай каратэ-до».

Отметим, что руководитель омского минстроя Александр Рашко показал, как будет выглядеть новый детский сад в Ясной Поляне.

Фото: Минстрой Омской области
«Над проектом работали и омские архитекторы. Они учли все наши климатические особенности и спроектировали здание с просторными, светлыми и тёплыми помещениями», — сообщил Рашко.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 90 млн рублей продают здание с частным детсадом внутри. Трехэтажный торговый комплекс находится в микрорайоне Прибрежный.

На Левобережье Омска за 90 миллионов продают здание с частным детсадом внутри
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#Омск#Строительство#Минстрой#Детский сад#Проект#Омский район#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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