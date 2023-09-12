Омский минстрой показал, как будет выглядеть детсад за полмиллиарда в Ясной Поляне

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Накануне проект строительства детского сада в микрорайоне Ясная Поляна села Троицкое получил положительное заключение госэкспертизы. Его выдало АУ «Государственная экспертиза Омской области».
Разрабатывал проектную документацию «Энергостройкомплекс», с которым заключили контракт в сентябре прошлого года. Помимо подготовки проектной документации в рамках соглашения с БУ «Омскоблстройзаказчик» компания также выполнит инженерные изыскания, строительство детсада и поставит оборудование, которое необходимо для обеспечения эксплуатации объекта. За работу подрядчик получит 481,6 млн рублей. Детсад должен быть готов через 638 дней с момента заключения контракта.
Принадлежит компания «Энергостройкомплекс» Алексею Резникову. Выручка фирмы по итогам прошлого года составила 205,4 млн рублей. Ранее Резников также владел несколькими ЧОПами, был учредителем строительной компании «Омстрой-2001», президентом омской региональной общественной организации «Федерация киокушинкай каратэ» и «Ояма киокушинкай каратэ-до».
Отметим, что руководитель омского минстроя Александр Рашко показал, как будет выглядеть новый детский сад в Ясной Поляне.
«Над проектом работали и омские архитекторы. Они учли все наши климатические особенности и спроектировали здание с просторными, светлыми и тёплыми помещениями», — сообщил Рашко.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 90 млн рублей продают здание с частным детсадом внутри. Трехэтажный торговый комплекс находится в микрорайоне Прибрежный.