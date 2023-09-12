Один пассажир авиарейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле, обратился за медпомощью

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Один из пассажиров рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня на грунт в Новосибирской области, обратился за медицинской помощью. Причиной стало повышенное артериальное давление. Травм в результате авиаинцидента никто не получил, сообщили в пресс-службе новосибирского минздрава.
Сразу после аварийной посадки, к месту происшествия выехали три бригады скорой помощи.
Пассажиров в настоящее время разместили в пунктах временного пребывания. На месте дежурят врачи.
Напомним, самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».