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Один пассажир авиарейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле, обратился за медпомощью

12 сентября 2023, 05:21
Фото: 1MI
Иллюстрация
По предварительным данным травмы никто не получил.

Один из пассажиров рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня на грунт в Новосибирской области, обратился за медицинской помощью. Причиной стало повышенное артериальное давление. Травм в результате авиаинцидента никто не получил, сообщили в пресс-службе новосибирского минздрава.

Сразу после аварийной посадки, к месту происшествия выехали три бригады скорой помощи.

Пассажиров в настоящее время разместили в пунктах временного пребывания. На месте дежурят врачи.

Напомним, самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Аварийная посадка самолета Сочи — Омск переросла в уголовное дело
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#Происшествия#Пассажиры#Травмы#Пассажир#Экстренная посадка#Евгений Игишев#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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