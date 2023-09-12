Один пассажир авиарейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле, обратился за медпомощью

Один из пассажиров рейса Сочи-Омск, экстренно севшего сегодня на грунт в Новосибирской области, обратился за медицинской помощью. Причиной стало повышенное артериальное давление. Травм в результате авиаинцидента никто не получил, сообщили в пресс-службе новосибирского минздрава.