Обнаружены опасные находки: ручная граната и артиллерийский снаряд в Можайском районе

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
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Updated Сегодня, 14:00
Заместитель руководителя 308-й пожарно-спасательной части Андрей Царенко рассказал, что жители населенных пунктов сообщили о найденных опасных предметах в единую службу экстренной помощи «Система-112», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вблизи деревни Горки на территории экологической фермы была обнаружена вросшая в ствол березы ручная граната. Рядом с садовым товариществом «Калужское» специалисты идентифицировали артиллерийский снаряд. Две мины от миномета были обнаружены в лесной чаще неподалеку от автомобильной трассы М1, рядом со садовым товариществом «Семеновское-10».
Боеприпасы были помещены в специальные контейнеры и перевезены в безопасное место, где произведена их обезвреживание с соблюдением всех требуемых мер безопасности.