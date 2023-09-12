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Обнаружены опасные находки: ручная граната и артиллерийский снаряд в Можайском районе

12 сентября 2023, 13:56
В Можайском городском округе специалисты отдела выполнения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Заместитель руководителя 308-й пожарно-спасательной части Андрей Царенко рассказал, что жители населенных пунктов сообщили о найденных опасных предметах в единую службу экстренной помощи «Система-112», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вблизи деревни Горки на территории экологической фермы была обнаружена вросшая в ствол березы ручная граната. Рядом с садовым товариществом «Калужское» специалисты идентифицировали артиллерийский снаряд. Две мины от миномета были обнаружены в лесной чаще неподалеку от автомобильной трассы М1, рядом со садовым товариществом «Семеновское-10».

Боеприпасы были помещены в специальные контейнеры и перевезены в безопасное место, где произведена их обезвреживание с соблюдением всех требуемых мер безопасности.

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