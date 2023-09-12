Обнаружены опасные находки: ручная граната и артиллерийский снаряд в Можайском районе

Вблизи деревни Горки на территории экологической фермы была обнаружена вросшая в ствол березы ручная граната. Рядом с садовым товариществом «Калужское» специалисты идентифицировали артиллерийский снаряд. Две мины от миномета были обнаружены в лесной чаще неподалеку от автомобильной трассы М1, рядом со садовым товариществом «Семеновское-10».