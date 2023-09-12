Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Объявлено временное ограничение проезда на Крымском мосту

12 сентября 2023, 05:50
Автомобили временно не могут проехать через Крымский мост. Об этом сообщается на официальном портале, где даются сведения о текущем состоянии моста.

Гражданам, которые будут задеты этим, рекомендуется сохранять спокойствие и следовать инструкциям персонала, находящегося на мосту, пишет Общественная служба новостей.

В опубликованном сообщении отмечается, что движение автотранспорта временно закрыто на Крымском мосту и в зоне досмотра. Граждан просят быть спокойными и слушаться указаний сотрудников безопасности.

Причина введения этих мер пока не объявлена.

Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Вчера, 05:46
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
Вчера, 08:05
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Вчера, 07:28
Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов
Сегодня, 03:03
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Вчера, 02:27