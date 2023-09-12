Объявлено временное ограничение проезда на Крымском мосту

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Гражданам, которые будут задеты этим, рекомендуется сохранять спокойствие и следовать инструкциям персонала, находящегося на мосту, пишет Общественная служба новостей.
В опубликованном сообщении отмечается, что движение автотранспорта временно закрыто на Крымском мосту и в зоне досмотра. Граждан просят быть спокойными и слушаться указаний сотрудников безопасности.
Причина введения этих мер пока не объявлена.