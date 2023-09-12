На МКС рассказали, как умываются российские космонавты

Posted Сегодня, 21:29
Published Сегодня, 21:29
Modified Сегодня, 21:32
Updated Сегодня, 21:32
Он поделился кадрами в своем Telegram-канале, пишет 360tv.ru.
Борисов признался, что был удивлен странным поведением жидкости в условиях невесомости. Для того, чтобы умыться, он взял небольшой пакет с питьевой водой, используемой на МКС, и через трубочку нанес воду на свое лицо. В результате получилась особая маска из гелеобразной субстанции.
Космонавт отметил, что если не двигать головой, то вода не разлетится. Он добавил, что после нанесения воды достаточно закрыть клапан и просто умыться. При этом некоторые капли могут попасть на стены, но это не проблема, так как они быстро высыхают.