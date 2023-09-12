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Published Сегодня, 21:29

Modified Сегодня, 21:32

Updated Сегодня, 21:32

На МКС рассказали, как умываются российские космонавты

11 сентября 2023, 21:29
Астронавты, находящиеся на МКС, также, как и люди на Земле, умываются по утрам. Однако, из-за отсутствия гравитации, это делается несколько сложнее. Космонавт Константин Борисов, являющийся членом российского экипажа космической станции, решил показать весь процесс на видео.

Он поделился кадрами в своем Telegram-канале, пишет 360tv.ru.

Борисов признался, что был удивлен странным поведением жидкости в условиях невесомости. Для того, чтобы умыться, он взял небольшой пакет с питьевой водой, используемой на МКС, и через трубочку нанес воду на свое лицо. В результате получилась особая маска из гелеобразной субстанции.

Космонавт отметил, что если не двигать головой, то вода не разлетится. Он добавил, что после нанесения воды достаточно закрыть клапан и просто умыться. При этом некоторые капли могут попасть на стены, но это не проблема, так как они быстро высыхают.

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