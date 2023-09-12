На что россияне чаще всего сдают деньги в школах

Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, на что россияне чаще всего сдают деньги в школах. Оказалось, что родителям приходится сталкиваться с различными поборами — необходимо сдавать деньги на канцелярию, форму и подарки.