На что россияне чаще всего сдают деньги в школах

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Из результатов опроса следует, что основную часть расходов составляет канцелярия, почти 50%. Далее по популярности идут подарки для детей (38%) и учителя (32%). Также отмечается, что 30% родителей сообщили о поборах на форму, а 20% рассказали о сборах на шторы, краску и побелку, пишет fedpress.ru.
Кроме того, некоторые родители признались, что им приходится собирать деньги на технику для класса, туалетные принадлежности, охрану и воду для кулера.