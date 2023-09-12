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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

На что россияне чаще всего сдают деньги в школах

12 сентября 2023, 06:51
Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, на что россияне чаще всего сдают деньги в школах. Оказалось, что родителям приходится сталкиваться с различными поборами — необходимо сдавать деньги на канцелярию, форму и подарки.

Из результатов опроса следует, что основную часть расходов составляет канцелярия, почти 50%. Далее по популярности идут подарки для детей (38%) и учителя (32%). Также отмечается, что 30% родителей сообщили о поборах на форму, а 20% рассказали о сборах на шторы, краску и побелку, пишет fedpress.ru.

Кроме того, некоторые родители признались, что им приходится собирать деньги на технику для класса, туалетные принадлежности, охрану и воду для кулера.

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