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Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по пространственному развитию

Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по пространственному развитию

12 сентября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Москва заняла первое место в рейтинге крупнейших городов стран БРИКС по индексу технологического и пространственного развития. Индекс разрабатывает Международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и России. В декабре планируется опубликовать рейтинг уже 100 городов мира.

Индекс базируется на методологии, позволяющей работать со статистикой, с открытыми пространственными данными и спутниковыми снимками. Таким образом, он позволяет увидеть, как пространственное развитие города позволяет каждому жителю экономить свое время. При этом учитывается не просто наличие той или иной услуги, а ее доступность для жителей, передает 56orb.ru.

Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что неудивительно увидеть Москву в лидерах такого рейтинга, поскольку ее власти реализуют концепцию.повышения комфортности городской среды, полицентричности, создания точек притяжения для жителей по всему городу. Авторы рейтинга, в числе которых международные эксперты, особо отметили усилия Москвы в совершенствовании инфраструктуры общественного транспорта, повышении доступности и разнообразия функций для жителей, рост научного и культурного потенциала города. Серьезное значение при составлении рейтинга, по его словам, играет инфраструктура — цифровые соцуслуги, сервисы доставки.

«Поддержка высокотехнологичных отраслей со стороны города и активная реализация цифровых проектов также внесли существенный вклад в лидерство Москвы», — отметил Евгений Михайленко.

В топ-5 рейтинга также оказались Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу. Авторы проекта поставили себе задачу сделать индекс международно признанным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для жителей. В 2023 году консорциум планирует проанализировать ключевые показатели по 100 крупнейшим городам мира. Полная версия этого рейтинга выйдет в декабре.

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