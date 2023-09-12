Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по пространственному развитию

Индекс базируется на методологии, позволяющей работать со статистикой, с открытыми пространственными данными и спутниковыми снимками. Таким образом, он позволяет увидеть, как пространственное развитие города позволяет каждому жителю экономить свое время. При этом учитывается не просто наличие той или иной услуги, а ее доступность для жителей, передает 56orb.ru.