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Скорая помощь

Медицинская помощь понадобилась еще четырем пассажирам рейса Сочи-Омск

12 сентября 2023, 06:00
Фото: 1MI
Скорая помощь
Двоих отправили в больницу на рентген из-за ушибов.

Стало известно о том, что еще нескольким пассажирам самолета, севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, понадобилась медицинская помощь. В пресс-службе минздрава Новосибирской области рассказали, что двум взрослым пассажирам оказали помощь на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Кроме того, двоих увезли в больницу.

— После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, — объяснили в минздраве.

В пункте временного размещения пассажиров сейчас работают 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ, а также терапевты и педиатры Убинской больницы. В общей сложности дежурят 25 медиков. Кроме того, с пассажирами работают психологи.

Напомним: самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь сразу после выхода из самолета — у него поднялось артериальное давление.

Следователи уже завели уголовное дело из-за происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Один пассажир авиарейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле, обратился за медпомощью
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#Происшествия#Транспорт#Пассажиры#Николай Эйхвальд#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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