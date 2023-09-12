Медицинская помощь понадобилась еще четырем пассажирам рейса Сочи-Омск

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Стало известно о том, что еще нескольким пассажирам самолета, севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, понадобилась медицинская помощь. В пресс-службе минздрава Новосибирской области рассказали, что двум взрослым пассажирам оказали помощь на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Кроме того, двоих увезли в больницу.
— После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, — объяснили в минздраве.
В пункте временного размещения пассажиров сейчас работают 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ, а также терапевты и педиатры Убинской больницы. В общей сложности дежурят 25 медиков. Кроме того, с пассажирами работают психологи.
Напомним: самолет, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь сразу после выхода из самолета — у него поднялось артериальное давление.
Следователи уже завели уголовное дело из-за происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».