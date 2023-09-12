Медицинская помощь понадобилась еще четырем пассажирам рейса Сочи-Омск

Стало известно о том, что еще нескольким пассажирам самолета, севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, понадобилась медицинская помощь. В пресс-службе минздрава Новосибирской области рассказали, что двум взрослым пассажирам оказали помощь на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Кроме того, двоих увезли в больницу.