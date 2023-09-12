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Массовое отравление в Петербурге: уже 248 случаев

11 сентября 2023, 21:14
В Санкт-Петербурге число пострадавших от готовых блюд компании «Грин Бокс» увеличилось до 248 человек. За это дело было зарегистрировано административное правонарушение в Приморском районном суде города, об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Петербургу, на 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции. Об этом пишет 360tv.ru.

В медучреждениях города находятся 129 человек, включая двоих детей, сообщает издание «Известия». У 28 заболевших была выявлена сальмонелла.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение дела об административном правонарушении, связанного с массовым отравлением, в отношении компании «Грин Бокс».

Суду предъявляются обвинения по поводу нарушений в уборке помещени. Кроме того, в хранилищах продуктов были обнаружены насекомые и тараканы, а также отсутствовала необходимая маркировка и бактерицидное оборудование в цехах упаковки.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, продукция доставлялась в грязной таре, а некоторые сотрудники были допущены к работе без медицинских книжек.

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