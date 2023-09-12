Массовое отравление в Петербурге: уже 248 случаев

В Санкт-Петербурге число пострадавших от готовых блюд компании «Грин Бокс» увеличилось до 248 человек. За это дело было зарегистрировано административное правонарушение в Приморском районном суде города, об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.