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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:21

«Камаз» объявил о создании центра обслуживания на острове Сахалин

12 сентября 2023, 07:18
ОАО «Камаз» объявило о своих планах по созданию центра обслуживания на острове Сахалин для ремонта и технического обслуживания автотранспорта, а также перевода общественных автобусов на экологически чистое топливо.

Соглашение было подписано губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и заместителем генерального директора ОАО «КАМАЗ» Андреем Максимовым. Губернатор Лимаренко назвал это соглашение одним из самых значимых, заключенных на ВЭФ, пишет Pravda.Ru.

Главной целью предполагаемого сервисного центра будет не только обслуживание автотранспорта, но и решение важной социальной задачи: перевод общественного пассажирского транспорта на более экологически чистые виды топлива. По информации пресс-службы регионального правительства, центр «КАМАЗа» будет размещен на территории островного региона.

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