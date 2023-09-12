«Камаз» объявил о создании центра обслуживания на острове Сахалин

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Соглашение было подписано губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и заместителем генерального директора ОАО «КАМАЗ» Андреем Максимовым. Губернатор Лимаренко назвал это соглашение одним из самых значимых, заключенных на ВЭФ, пишет Pravda.Ru.
Главной целью предполагаемого сервисного центра будет не только обслуживание автотранспорта, но и решение важной социальной задачи: перевод общественного пассажирского транспорта на более экологически чистые виды топлива. По информации пресс-службы регионального правительства, центр «КАМАЗа» будет размещен на территории островного региона.