«Камаз» объявил о создании центра обслуживания на острове Сахалин

Главной целью предполагаемого сервисного центра будет не только обслуживание автотранспорта, но и решение важной социальной задачи: перевод общественного пассажирского транспорта на более экологически чистые виды топлива. По информации пресс-службы регионального правительства, центр «КАМАЗа» будет размещен на территории островного региона.