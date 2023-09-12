Как сбивать повышенную температуру: рекомендации врача

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По словам доктора, температура до 37,5 градусов является нормальной и ее не следует снижать. Однако, при повышении температуры нужно быть осторожными.
«Когда температура поднимается, ее нужно снижать, так как значение 38 градусов уже считается серьезной температурой и требует вмешательства. У детей температура выше 38 градусов может вызывать лихорадочные судороги, поэтому есть определенные риски», — сообщает Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru.
Врач рекомендует использовать парацетамол для снижения температуры, поскольку это самое безопасное лекарственное средство.
«Аспирин категорически противопоказан детям до 3 лет и подросткам до 18 лет. Поэтому мы используем ибупрофен или парацетамол. Эти препараты можно принимать в течение одного-двух дней. Однако, если температура не снижается, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения соответствующего лечения», — дает рекомендации специалист.
Кондрахин также указывает на то, что снижая температуру, мы замедляем процесс выздоровления и можем столкнуться с осложнениями.