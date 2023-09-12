Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Как сбивать повышенную температуру: рекомендации врача

12 сентября 2023, 11:35
Врач Андрей Кондрахин, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, рассказал о том, как правильно снижать повышенную температуру.

По словам доктора, температура до 37,5 градусов является нормальной и ее не следует снижать. Однако, при повышении температуры нужно быть осторожными.

«Когда температура поднимается, ее нужно снижать, так как значение 38 градусов уже считается серьезной температурой и требует вмешательства. У детей температура выше 38 градусов может вызывать лихорадочные судороги, поэтому есть определенные риски», — сообщает Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru.

Врач рекомендует использовать парацетамол для снижения температуры, поскольку это самое безопасное лекарственное средство.

«Аспирин категорически противопоказан детям до 3 лет и подросткам до 18 лет. Поэтому мы используем ибупрофен или парацетамол. Эти препараты можно принимать в течение одного-двух дней. Однако, если температура не снижается, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения соответствующего лечения», — дает рекомендации специалист.

Кондрахин также указывает на то, что снижая температуру, мы замедляем процесс выздоровления и можем столкнуться с осложнениями.

Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Сегодня, 07:30
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 08:06
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Сегодня, 12:15
Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
Сегодня, 09:47
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38