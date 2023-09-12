Как сбивать повышенную температуру: рекомендации врача

«Аспирин категорически противопоказан детям до 3 лет и подросткам до 18 лет. Поэтому мы используем ибупрофен или парацетамол. Эти препараты можно принимать в течение одного-двух дней. Однако, если температура не снижается, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения соответствующего лечения», — дает рекомендации специалист.