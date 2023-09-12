Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное

В Омске же по поручению губернатора Виталия Хоценко создали оперштаб по помощи пассажирам рейса Сочи-Омск. Его первые принятые решения уже известны. Пассажиров доставят в Омск специальным поездом. По прибытию всех развезут по домам, а на месте будут работать психологи и представители омского МЧС.