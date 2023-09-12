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Published Сегодня, 12:15

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Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное

Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное

12 сентября 2023, 12:15
Фото: Правительство Омской области
12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился в Новосибирской области. В салоне в этот момент находилось 170 пассажиров. В нашем дайджесте — все, что известно о происшествии к этому часу.

Информация об авиапроисшествии появилась сегодня утром. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по направлению Сочи-Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. Городу55 стало известно, что лайнер приземлился недалеко от кладбища.

Причины

Посадка в Новосибирске потребовалась из-за проблем с гидравликой. Был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому самолет направили в Новосибирск, где полоса длиннее на 500 метров. Расшифровку записи переговоров с пилотами — командиром воздушного судна Сергеем Беловым и вторым пилотом Эдуардом Семеновым — можно почитать здесь:

Появилась запись переговоров пилотов рейса Сочи-Омск перед экстренной посадкой
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Тем не менее, до соседнего аэродрома самолету не хватило топлива. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что расход топлива увеличивали сильный ветер и выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать.

О пассажирах и помощи

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что в салоне воздушного судна находились 170 пассажиров, из них 23 ребенка, а также шесть членов экипажа.

Так как посадка обошлась без разрушений и возгораний, все смогли самостоятельно эвакуироваться из самолета по трапам и отправиться в пункт временного размещения — Дворец культуры Убинского района. Здесь пассажирам оказали медицинскую помощь и обеспечили горячим питанием, а детям в зале РДК показывали мультфильмы.

Детям с авиарейса Сочи-Омск начали показывать мультфильмы в Убинском ДК
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Пассажиры рейса Сочи-Омск поделились впечатлениями от произошедшего, а также поблагодарили главу Убинского района Олега Конюка, который одним из первых приехал на место происшествия.

Помощь медиков понадобилась четырем пассажирам. Двое взрослых получили помощь на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Еще двоих увезли в больницу с предварительным диагнозом «ушиб».

В Омске же по поручению губернатора Виталия Хоценко создали оперштаб по помощи пассажирам рейса Сочи-Омск. Его первые принятые решения уже известны. Пассажиров доставят в Омск специальным поездом. По прибытию всех развезут по домам, а на месте будут работать психологи и представители омского МЧС.

Не остался равнодушным к инциденту ХК «Авангард». Руководство клуба пригласило пассажиров и экипаж самолета Сочи-Омск на бесплатные домашние матчи «ястребов».

«Авангард» позвал пассажиров и экипаж рейса Сочи-Омск на бесплатные домашние матчи
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Проверки и уголовное дело

По факту произошедшего проверку запустила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, а Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Расследованием инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» также займется специальная комиссия, созданная в Росавиации.

Что говорят «Уральские авиалинии» и эксперты

Экипаж самолета Сочи-Омск, который совершил аварийную посадку в Новосибирской области, планируют представить к государственным наградам. Пилотам поаплодировал президент Владимир Путин, которому доложили об инциденте.

Отметим, что в разговоре с корреспондентом Города55 бывший руководитель аэропорта Омск-Центральный Сергей Круглов заявил, что борт спокойно мог приземлиться в Омске, полосы местного аэропорта для этого вполне хватило бы. Действия пилотов он назвал рискованными.

Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
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Кстати, по словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, ситуация с аварийной посадкой самолета в Новосибирской области — стандартная, не из ряда вон выходящая.

Второй пилот Airbus A320 «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов сообщил, что с командиром Сергеем Беловым он летел первый раз, но так как экипажи подготовленные, им удалось избежать катастрофы.

Пилот рейса Сочи-Омск рассказал, как удалось избежать катастрофы
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Возвращение в Омск

Уже к шести часам вечера пассажиры рейса Сочи-Омск прибыли в родной город. На перроне их встречали пять психологов, сотрудники Территориального центра медицины катастроф и бойцы, которые помогут пассажирам донести вещи, загрузить их в автобусы или личные автомобили.

На перроне дежурит реанимацияНа перроне дежурит реанимация
На перроне дежурит реанимация
Фото: Город55

Город55 встретил людей, которые сегодня отметили второй день рождения, и узнал о пережитых событиях.

«Что можно испытать, когда такая посадка? Летчики — молодцы, замечательно сработали. Стюардессы молодцы, помогли пассажирам при экстренной ситуации, все быстро сгруппировались. Три раза подпрыгнули и все».
«Я даже не могу сформулировать, что чувствую. При посадке трясло, но не так, чтобы сильно. Самолет увяз в траве и остановился».
«Браво пилотам!»
Видео: Город55

По предварительной информации, никто из пассажиров не получил серьезных травм, обошлось максимум ушибами. Но в случае выявления скрытых травм пострадавшим продолжат оказывать медицинскую помощь.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее также анонсировала брифинг с экипажем рейса U6-1383 Сочи-Омск. Мы продолжим следить за происходящим: материал будет обновляться.

Поезд с пассажирами экстренно севшего самолета прибыл в Омск
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