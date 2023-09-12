Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Информация об авиапроисшествии появилась сегодня утром. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по направлению Сочи-Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. Городу55 стало известно, что лайнер приземлился недалеко от кладбища.
Посадка в Новосибирске потребовалась из-за проблем с гидравликой. Был риск, что при посадке откажут тормоза, поэтому самолет направили в Новосибирск, где полоса длиннее на 500 метров. Расшифровку записи переговоров с пилотами — командиром воздушного судна Сергеем Беловым и вторым пилотом Эдуардом Семеновым — можно почитать здесь:
Тем не менее, до соседнего аэродрома самолету не хватило топлива. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что расход топлива увеличивали сильный ветер и выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что в салоне воздушного судна находились 170 пассажиров, из них 23 ребенка, а также шесть членов экипажа.
Так как посадка обошлась без разрушений и возгораний, все смогли самостоятельно эвакуироваться из самолета по трапам и отправиться в пункт временного размещения — Дворец культуры Убинского района. Здесь пассажирам оказали медицинскую помощь и обеспечили горячим питанием, а детям в зале РДК показывали мультфильмы.
Пассажиры рейса Сочи-Омск поделились впечатлениями от произошедшего, а также поблагодарили главу Убинского района Олега Конюка, который одним из первых приехал на место происшествия.
Помощь медиков понадобилась четырем пассажирам. Двое взрослых получили помощь на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Еще двоих увезли в больницу с предварительным диагнозом «ушиб».
Не остался равнодушным к инциденту ХК «Авангард». Руководство клуба пригласило пассажиров и экипаж самолета Сочи-Омск на бесплатные домашние матчи «ястребов».
По факту произошедшего проверку запустила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, а Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Расследованием инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» также займется специальная комиссия, созданная в Росавиации.
Экипаж самолета Сочи-Омск, который совершил аварийную посадку в Новосибирской области, планируют представить к государственным наградам. Пилотам поаплодировал президент Владимир Путин, которому доложили об инциденте.
Отметим, что в разговоре с корреспондентом Города55 бывший руководитель аэропорта Омск-Центральный Сергей Круглов заявил, что борт спокойно мог приземлиться в Омске, полосы местного аэропорта для этого вполне хватило бы. Действия пилотов он назвал рискованными.
Кстати, по словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, ситуация с аварийной посадкой самолета в Новосибирской области — стандартная, не из ряда вон выходящая.
Второй пилот Airbus A320 «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов сообщил, что с командиром Сергеем Беловым он летел первый раз, но так как экипажи подготовленные, им удалось избежать катастрофы.
Уже к шести часам вечера пассажиры рейса Сочи-Омск прибыли в родной город. На перроне их встречали пять психологов, сотрудники Территориального центра медицины катастроф и бойцы, которые помогут пассажирам донести вещи, загрузить их в автобусы или личные автомобили.
Город55 встретил людей, которые сегодня отметили второй день рождения, и узнал о пережитых событиях.
«Что можно испытать, когда такая посадка? Летчики — молодцы, замечательно сработали. Стюардессы молодцы, помогли пассажирам при экстренной ситуации, все быстро сгруппировались. Три раза подпрыгнули и все».
«Я даже не могу сформулировать, что чувствую. При посадке трясло, но не так, чтобы сильно. Самолет увяз в траве и остановился».
«Браво пилотам!»
По предварительной информации, никто из пассажиров не получил серьезных травм, обошлось максимум ушибами. Но в случае выявления скрытых травм пострадавшим продолжат оказывать медицинскую помощь.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее также анонсировала брифинг с экипажем рейса U6-1383 Сочи-Омск. Мы продолжим следить за происходящим: материал будет обновляться.