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Глава Убинского района рассказал, как эвакуировали пассажиров рейса Сочи-Омск

Глава Убинского района рассказал, как эвакуировали пассажиров рейса Сочи-Омск

12 сентября 2023, 12:36
Фото: Правительство Омской области
Самолет приземлился возле села Московка в пшеничном поле.

Глава Убинского района Новосибирской области, где сегодня экстренно сел самолет Airbus A320, летевший по маршруту Сочи-Омск, рассказал, как проходила эвакуация пассажиров.

«Вот и закончился наш сегодняшний день, который преподнес такой сюрприз. У нас сегодня самолет совершил экстренную посадку на территории Убинского района села Московка прямо на пшеничном поле. Я рад, что все закончилось хорошо. Все люди живы, здоровы. Уже в конце нашего разговора они начали шутить со мной, что родились в Убинке, Убинском районе, хотя до этого они не знали, где район находится», — рассказал Олег Конюк.

Глава района также поблагодарил всех, кто помогал эвакуировать пассажиров и отметил профессионализм пилотов и бортпроводников.

Ранее Город55 рассказывал, что пассажиры лайнера поблагодарили Олега Конюка за помощь .

Пассажиры рейса Сочи-Омск поблагодарили главу Убинского района за помощь
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#Происшествия#Сочи#Самолет#Омск#Эвакуация#Пассажиры#Новосибирская область#Евгений Игишев#Московка#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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