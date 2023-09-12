Глава Убинского района рассказал, как эвакуировали пассажиров рейса Сочи-Омск

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Глава Убинского района Новосибирской области, где сегодня экстренно сел самолет Airbus A320, летевший по маршруту Сочи-Омск, рассказал, как проходила эвакуация пассажиров.
«Вот и закончился наш сегодняшний день, который преподнес такой сюрприз. У нас сегодня самолет совершил экстренную посадку на территории Убинского района села Московка прямо на пшеничном поле. Я рад, что все закончилось хорошо. Все люди живы, здоровы. Уже в конце нашего разговора они начали шутить со мной, что родились в Убинке, Убинском районе, хотя до этого они не знали, где район находится», — рассказал Олег Конюк.
Глава района также поблагодарил всех, кто помогал эвакуировать пассажиров и отметил профессионализм пилотов и бортпроводников.
Ранее Город55 рассказывал, что пассажиры лайнера поблагодарили Олега Конюка за помощь .