Европу предупредили о нашествии красных муравьев

Как отмечает автор статьи, красные огненные муравьи являются опасными вредителями, способными нанести ущерб посевам и даже повредить электрооборудование, включая автомобили и компьютеры. Этот вид муравьев уже обосновался в Италии и в скором времени может распространиться по всей Европе из-за изменения климата. Кроме того, эти насекомые быстро формируют суперколонии, что может привести к разрушению растительности и вытеснению других видов насекомых и животных, пишет fedpress.ru.