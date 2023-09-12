Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Европу предупредили о нашествии красных муравьев

12 сентября 2023, 14:38
В Европе грозит опасность нашествия красных огненных муравьев. Об этом сообщил журналист Патрик Баркхэм из газеты Guardian.

Как отмечает автор статьи, красные огненные муравьи являются опасными вредителями, способными нанести ущерб посевам и даже повредить электрооборудование, включая автомобили и компьютеры. Этот вид муравьев уже обосновался в Италии и в скором времени может распространиться по всей Европе из-за изменения климата. Кроме того, эти насекомые быстро формируют суперколонии, что может привести к разрушению растительности и вытеснению других видов насекомых и животных, пишет fedpress.ru.

Журналист также отметил, что Лондон, Париж, Рим и Барселона представляют благоприятные условия для размножения красных огненных муравьев.

Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Сегодня, 07:30
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 08:06
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Сегодня, 12:15
Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
Сегодня, 09:47
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38