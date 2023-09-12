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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Эвакуированные пассажиры рейса Сочи-Омск получили горячее питание в новосибирском ДК

Эвакуированные пассажиры рейса Сочи-Омск получили горячее питание в новосибирском ДК

12 сентября 2023, 04:32
Фото: правительство Омской области
Их также осмотрели медики.

Стало известно, что пассажиров самолета Сочи-Омск уже отвезли в пункт временного размещения Новосибирской области. Они находятся в районном Доме культуры, где дежурят врачи.

Губернатор соседнего региона Андрей Травников рассказал, что пассажиров обеспечили горячим питанием. Медицинская помощь никому не понадобилась, пострадавших нет.

Фото: правительство Омской области

Напомним, что самолет совершил экстренную посадку на грунт рядом с поселком Московка сегодня утром, 12 сентября. Организацией перевозки занималась компания «Уральские авиалинии». На борту находились 170 человек, в том числе несовершеннолетние.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту случившегося запустила проверку.

После экстренной посадки летевшим в Омск пассажирам нашли пункт временного размещения
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#Происшествия#Самолет#Омская область#Новости#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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