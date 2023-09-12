Эвакуированные пассажиры рейса Сочи-Омск получили горячее питание в новосибирском ДК

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 05:06
Стало известно, что пассажиров самолета Сочи-Омск уже отвезли в пункт временного размещения Новосибирской области. Они находятся в районном Доме культуры, где дежурят врачи.
Губернатор соседнего региона Андрей Травников рассказал, что пассажиров обеспечили горячим питанием. Медицинская помощь никому не понадобилась, пострадавших нет.
Напомним, что самолет совершил экстренную посадку на грунт рядом с поселком Московка сегодня утром, 12 сентября. Организацией перевозки занималась компания «Уральские авиалинии». На борту находились 170 человек, в том числе несовершеннолетние.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту случившегося запустила проверку.