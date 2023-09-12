Экстренная посадка самолета, задержка вандала и вор электрических плит. Омск сегодня

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Новость №1. Самолет, летевший рейсом Сочи-Омск экстренно приземлился в Новосибирской области
Произошло это сегодня утром. Пилот посадил воздушное судно на грунт в Убинском районе. В салоне в момент посадки находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, а также шесть членов экипажа. Никто из находящихся на борту не пострадал. После приземления эвакуированные пассажиры получили горячее питание в новосибирском ДК, а позже на поезде были отправлены в Омск. Полную хронику событий читайте в материале ниже.
Новость №2. Пьяный омич раскрасил арт-объект на Аллее олимпийцев
Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Нарушителя удалось быстро поймать, им оказался 33-летний житель Центрального округа. В содеянном злоумышленник раскаялся. Свой поступок объяснил тем, что был пьян. В полиции на нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство, но дальнейшее решение примет суд.
Новость №3. Житель Омской области совершил две кражи в один день и был задержан полицией
В один день с заявлениями о пропаже вещей в полицию обратились двое местных жителей, проживающих на одной улице. 43-летняя женщина рассказала, что на входной двери своего дома обнаружила взломанный замок, пропажу моноблока и электрической плиты. У еще одного потерпевшего были украдены деньги. Оказалось, что к этим историям причастен один и тот же человек — местный вор-рецидивист.