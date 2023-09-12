Экстренная посадка самолета, задержка вандала и вор электрических плит. Омск сегодня

В один день с заявлениями о пропаже вещей в полицию обратились двое местных жителей, проживающих на одной улице. 43-летняя женщина рассказала, что на входной двери своего дома обнаружила взломанный замок, пропажу моноблока и электрической плиты. У еще одного потерпевшего были украдены деньги. Оказалось, что к этим историям причастен один и тот же человек — местный вор-рецидивист.