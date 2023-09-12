Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Тем временем, возник вопрос о том, могут ли санкции иметь отношение к подобным сбоям в гидросистеме Airbus A320. Согласно общественному мнению, европейским самолетам, эксплуатируемым в России, не хватает запасных частей, и их техническое обслуживание может быть неправильным.
Однако, пока Межгосударственный авиационный комитет не выяснил причины инцидента, делать какие-либо выводы рано. Никита Кричевский, экономист и бывший член Общественного совета компании «Аэрофлот», заявил, что двадцать лет — это достаточно молодой возраст для самолета, особенно если он проходит регулярное обслуживание. Однако, в настоящих условиях из-за санкций нельзя точно сказать, как и где это происходит. Кричевский также отметил, что подобные вещи редко становятся публичными.
Эксперт уверяет, что «серые» запчасти для самолетов поставляются параллельно, но эта информация не доступна широкой публике. Однако, это не означает, что такая схема не существует. Он подчеркивает, что самолеты не состоят из случайных деталей, и инциденты, связанные с отказом гидросистемы, могут происходить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Наконец, эксперт обещает, что Россия в ближайшие годы начнет выпуск собственных авиадвигателей в Перми и Рыбинске.