Эксперт прокомментировал возможную связь санкций и аварийной посадки самолета

Однако, пока Межгосударственный авиационный комитет не выяснил причины инцидента, делать какие-либо выводы рано. Никита Кричевский, экономист и бывший член Общественного совета компании «Аэрофлот», заявил, что двадцать лет — это достаточно молодой возраст для самолета, особенно если он проходит регулярное обслуживание. Однако, в настоящих условиях из-за санкций нельзя точно сказать, как и где это происходит. Кричевский также отметил, что подобные вещи редко становятся публичными.