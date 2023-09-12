Эксперт объяснил, как проявляется корь и как ее лечить

Вспышка кори была зафиксирована в одном из районов Нижегородской области. По данным СМИ, уже более 90 человек заболели. Вирусолог Сергей Вострухов рассказал об опасности кори и возможности эпидемии данного заболевания в России.