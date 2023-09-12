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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 08:22

Эксперт объяснил, как проявляется корь и как ее лечить

12 сентября 2023, 07:52
Вспышка кори была зафиксирована в одном из районов Нижегородской области. По данным СМИ, уже более 90 человек заболели. Вирусолог Сергей Вострухов рассказал об опасности кори и возможности эпидемии данного заболевания в России.

«Корь — это опасное заболевание вирусной природы, против которого не существует специфического лечения. Вирус отличается высокой контагиозностью, то есть заразностью: вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем достигает 95%», — пояснил Вострухов в интервью с журналистом портала «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, корь характеризуется быстрым распространением.

«Поэтому не исключена эпидемия вируса. Кроме того, у взрослых болезнь протекает особенно тяжело», — отметил медик.

Осложнения кори включают пневмонию, проблемы со слухом, зрением и менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое может затронуть спинной мозг и даже вызвать паралич.

«Кроме того, вирус очень чувствителен к различным факторам окружающей среды, что естественным образом ограничивает скорость его распространения», — добавил биотехнолог.

Как пояснил собеседник, на начальном этапе заболевание проявляется как обычная простуда: повышение температуры, озноб, кашель, насморк и общая слабость. В регионах, где вспышка кори, следует быть более внимательными к любым признакам недомогания.

«На втором этапе появляются высыпания на коже, по которым уже можно отличить корь от обычной простуды. Высыпания исчезают примерно через десять дней», — подчеркнул собеседник издания.

Вострухов добавил, что единственный эффективный способ борьбы с корью — это иммунопрофилактика, как у детей, так и у взрослых. Побочные эффекты от вакцинации ничтожны по сравнению с возможными последствиями заболевания опасным вирусом.

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