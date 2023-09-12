Эксперт объяснил, как проявляется корь и как ее лечить

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«Корь — это опасное заболевание вирусной природы, против которого не существует специфического лечения. Вирус отличается высокой контагиозностью, то есть заразностью: вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем достигает 95%», — пояснил Вострухов в интервью с журналистом портала «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, корь характеризуется быстрым распространением.
«Поэтому не исключена эпидемия вируса. Кроме того, у взрослых болезнь протекает особенно тяжело», — отметил медик.
Осложнения кори включают пневмонию, проблемы со слухом, зрением и менингоэнцефалит — воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое может затронуть спинной мозг и даже вызвать паралич.
«Кроме того, вирус очень чувствителен к различным факторам окружающей среды, что естественным образом ограничивает скорость его распространения», — добавил биотехнолог.
Как пояснил собеседник, на начальном этапе заболевание проявляется как обычная простуда: повышение температуры, озноб, кашель, насморк и общая слабость. В регионах, где вспышка кори, следует быть более внимательными к любым признакам недомогания.
«На втором этапе появляются высыпания на коже, по которым уже можно отличить корь от обычной простуды. Высыпания исчезают примерно через десять дней», — подчеркнул собеседник издания.
Вострухов добавил, что единственный эффективный способ борьбы с корью — это иммунопрофилактика, как у детей, так и у взрослых. Побочные эффекты от вакцинации ничтожны по сравнению с возможными последствиями заболевания опасным вирусом.