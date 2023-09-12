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Экс-чемпионка турниров Большого шлема Халеп отстранена из-за допинга

12 сентября 2023, 17:47
Симона Халеп, теннисистка из Румынии, была отстранена от международных соревнований из-за положительных результатов допинг-тестов. Об этом сообщили в международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Халеп — двукратная чемпионка турниров Большого шлема.

Анализы, проведенные 29 августа 2022 года во время Уимблдонского турнира, выявили запрещенное вещество роксадуст в организме спортсменки. После расследования независимым спортивным трибуналом Халеп была признана виновной в нарушении правил антидопинговой политики. Об этом пишет 360tv.ru.

Халеп утверждала, что принимала биологическую добавку, не подозревая о наличии запрещенного вещества в ней. Однако анализы показали, что концентрация роксадуста была достаточно высокой, чтобы оказать влияние на ее организм.

В результате решения трибунала, Халеп была отстранена от международных соревнований на четыре года. Временная дисквалификация с октября 2022 года была учтена при подсчете срока. Следовательно, спортсменка сможет вернуться на теннисные корты только после 6 октября 2024 года.

#Спорт
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