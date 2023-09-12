Экс-чемпионка турниров Большого шлема Халеп отстранена из-за допинга

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Анализы, проведенные 29 августа 2022 года во время Уимблдонского турнира, выявили запрещенное вещество роксадуст в организме спортсменки. После расследования независимым спортивным трибуналом Халеп была признана виновной в нарушении правил антидопинговой политики. Об этом пишет 360tv.ru.
Халеп утверждала, что принимала биологическую добавку, не подозревая о наличии запрещенного вещества в ней. Однако анализы показали, что концентрация роксадуста была достаточно высокой, чтобы оказать влияние на ее организм.
В результате решения трибунала, Халеп была отстранена от международных соревнований на четыре года. Временная дисквалификация с октября 2022 года была учтена при подсчете срока. Следовательно, спортсменка сможет вернуться на теннисные корты только после 6 октября 2024 года.