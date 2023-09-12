Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Иллюстрация

Экипаж рейса Сочи-Омск планируют представить к государственным наградам

12 сентября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Иллюстрация
Об этом сообщили в руководстве авиакомпании «Уральские авиалинии».

Экипаж самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск и совершивший аварийную посадку в Новосибирской области планируют представить к государственным наградам. Об этом сообщает телеграм-канал «BRIEF» со ссылкой на руководство авиакомпании.

По предварительным данным, борт в Убинском районе Новосибирской области посадили командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.

Напомним, самолет экстренно сел сегодня на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. Пассажиров разместили в пунктах временного пребывания.

Стали известны имена пилотов, посадивших самолет Сочи — Омск в поле
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Вынужденная посадка#Новосибирская область#Пилот#Экстренная посадка#Евгений Игишев#Государственные награды#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Вчера, 05:46
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
Вчера, 08:05
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Вчера, 07:28
Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов
Сегодня, 03:03
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Вчера, 02:27