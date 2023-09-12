Экипаж рейса Сочи-Омск планируют представить к государственным наградам

Экипаж самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск и совершивший аварийную посадку в Новосибирской области планируют представить к государственным наградам. Об этом сообщает телеграм-канал «BRIEF» со ссылкой на руководство авиакомпании.