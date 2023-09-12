Экипаж рейса Сочи-Омск планируют представить к государственным наградам

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Экипаж самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск и совершивший аварийную посадку в Новосибирской области планируют представить к государственным наградам. Об этом сообщает телеграм-канал «BRIEF» со ссылкой на руководство авиакомпании.
По предварительным данным, борт в Убинском районе Новосибирской области посадили командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.
Напомним, самолет экстренно сел сегодня на грунт в Новосибирской области. Пострадавших нет. Пассажиров разместили в пунктах временного пребывания.