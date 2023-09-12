Детям с авиарейса Сочи-Омск начали показывать мультфильмы в Убинском ДК

В Убинском районном доме культуры сейчас работает пункт временного размещения пассажиров самолета Сочи-Омск, которому пришлось сесть на пшеничное поле недалеко от поселка. Местная администрация предпринимает усилия, чтобы обеспечить нежданных гостей всем необходимым: помощью специалистов, горячим питанием. «Убинский вестник» сообщает, что для детей в зале РДК организовали просмотр мультфильмов.