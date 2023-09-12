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Убинский ДК

Детям с авиарейса Сочи-Омск начали показывать мультфильмы в Убинском ДК

12 сентября 2023, 06:14
Фото: Убинский вестник
Убинский ДК
При аварийной посадке никто из детей не пострадал.

В Убинском районном доме культуры сейчас работает пункт временного размещения пассажиров самолета Сочи-Омск, которому пришлось сесть на пшеничное поле недалеко от поселка. Местная администрация предпринимает усилия, чтобы обеспечить нежданных гостей всем необходимым: помощью специалистов, горячим питанием. «Убинский вестник» сообщает, что для детей в зале РДК организовали просмотр мультфильмов.

— Так все организовано, как будто для вас это привычная ситуация, — цитирует это же СМИ комментарий пассажирки авиарейса по имени Наталья. — Нас накормили, теперь вот мы сидим в комфортных креслах и ждем, когда нас увезут в пункт назначения.

Как уже писал Город55, пяти взрослым пассажирам понадобилась медицинская помощь. У двоих поднялось артериальное давление, у одного случился приступ бронхиальной астмы. Еще двоих увезли в районную больницу на рентген из-за ушибов. Из детей никто не пострадал.

Медицинская помощь понадобилась еще четырем пассажирам рейса Сочи-Омск
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#Происшествия#Транспорт#Пассажиры#Николай Эйхвальд#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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