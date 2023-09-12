Детям с авиарейса Сочи-Омск начали показывать мультфильмы в Убинском ДК

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В Убинском районном доме культуры сейчас работает пункт временного размещения пассажиров самолета Сочи-Омск, которому пришлось сесть на пшеничное поле недалеко от поселка. Местная администрация предпринимает усилия, чтобы обеспечить нежданных гостей всем необходимым: помощью специалистов, горячим питанием. «Убинский вестник» сообщает, что для детей в зале РДК организовали просмотр мультфильмов.
— Так все организовано, как будто для вас это привычная ситуация, — цитирует это же СМИ комментарий пассажирки авиарейса по имени Наталья. — Нас накормили, теперь вот мы сидим в комфортных креслах и ждем, когда нас увезут в пункт назначения.
Как уже писал Город55, пяти взрослым пассажирам понадобилась медицинская помощь. У двоих поднялось артериальное давление, у одного случился приступ бронхиальной астмы. Еще двоих увезли в районную больницу на рентген из-за ушибов. Из детей никто не пострадал.