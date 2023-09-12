Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
«Росводоканал» предупредил омичей об отключениях холодной воды. На участках пройдут ремонтные работы.
В следующий понедельник, 18 сентября, с 10:00 до 20:00 воды не будут по следующим адресам:
Ул. Пр. Культуры, 1/1;
Ул. Андрианова, 10/1;
Ул. Пр. Мира, 31а, 31Б, 33а.
Во вторник, 19 сентября, отключение пройдет на трех участках.
С 11:00 до 19:00 воду отключат у абонентов по адресам:
Ул. Красный Пахарь, 107;
Ул. 36-я Северная, 5, 5/2, 5/5.
Частный сектор по ул. Красный Пахарь от ул. 30-й до 36-й Северной;
Водоразборные колонки ул. 33-я, 36-я Северная — Красный Пахарь.
С 11:00 до 24:00 под отключение попадают следующие адреса:
Ул. Орджоникидзе, 166а, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273б, 275, 276б, 277, 279, 281, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б, 287, 285, 267/1, 234, 234б, 236, 238, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291.
Ул. 27-я Северная, 1, 1а, 1б, 3, 14, 16;
Ул. 26-я Северная, 19, 19/1, 50, 52, 54;
Ул. Сазонова, 208, 208а, 199;
Ул. Вавилова, 234а, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 240, 240/1, 240/2, 240л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2.
С 01:00 до 24:00 отключение коснется домов по адресам:
Ул. Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/7, 89б, 89а, 89, 89/5, 89/6, 91, 120, 122, 124;
Ул. 2-я Казахстанская, 2, 3, 5, 7, 9;
на пониженном давлении (1- 1,5 атм)
п. Самарка, п. Мелиораторов, п. Троицкое
Ул. Мельничная, ул. Перова, ул. 1,2,3 Казахстанские.
Ранее Город55 сообщал, что омская прокуратура завела 31 административное дело из-за перебоев с горячей водой во время плановых летних отключений.