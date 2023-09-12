Что нужно знать об изъятии авто у россиян в ЕС: резюме экспертов

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Согласно новой интерпретации директивы ЕС, гражданам России разрешено пересекать границу Литвы только пешком или на автобусе. Однако для транзитных поездок в Калининградскую область въезд на автомобилях с российскими номерами остается возможным. В таких случаях автовладельцам, независимо от их гражданства, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель поездки, в противном случае их автомобиль будет конфискован. Об этом пишет RTVI.
Финляндия пока не выполняет рекомендацию ЕС о запрете въезда российских граждан на автомобилях, зарегистрированных в России. Представитель МИД Финляндии заявила, что информация о конфискации машин с российскими номерами, которую сообщили СМИ, не соответствует действительности. Финляндия планирует обсудить новые рекомендации Еврокомиссии с другими странами ЕС, граничащими с Россией.
Латвийское МИД рекомендовало Таможенному управлению принять во внимание рекомендации Еврокомиссии о запрете ввоза автомобилей из России. Однако текущие правила не предусматривают конфискацию автомобилей, а лицо, которому будет отказано въезд, должно будет вернуться обратно в Россию.
Германия не собирается делать исключения из правил ЕС для российских граждан, поэтому любые ввозимые ими подсанкционные товары, включая личные автомобили, могут быть конфискованы.
В начале июля несколько граждан России столкнулись с конфискацией своих автомобилей при въезде в Германию. Это связано с регламентом ЕС № 833/2014. В начале сентября одна жительница Петербурга, планирующая попасть на выставку в Женеву, столкнулась с конфискацией своего автомобиля полицией Гамбурга. Германская таможня сослалась на регламент ЕС и объяснила, что конфискация автомобилей с российскими номерами является законной мерой.