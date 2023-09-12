Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Что нужно знать об изъятии авто у россиян в ЕС: резюме экспертов

12 сентября 2023, 15:49
Литва решила запретить въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами, за исключением тех, которые следуют в Калининградскую область. Машины с белорусскими номерами не подпадают под этот запрет.

Согласно новой интерпретации директивы ЕС, гражданам России разрешено пересекать границу Литвы только пешком или на автобусе. Однако для транзитных поездок в Калининградскую область въезд на автомобилях с российскими номерами остается возможным. В таких случаях автовладельцам, независимо от их гражданства, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель поездки, в противном случае их автомобиль будет конфискован. Об этом пишет RTVI.

Финляндия пока не выполняет рекомендацию ЕС о запрете въезда российских граждан на автомобилях, зарегистрированных в России. Представитель МИД Финляндии заявила, что информация о конфискации машин с российскими номерами, которую сообщили СМИ, не соответствует действительности. Финляндия планирует обсудить новые рекомендации Еврокомиссии с другими странами ЕС, граничащими с Россией.

Латвийское МИД рекомендовало Таможенному управлению принять во внимание рекомендации Еврокомиссии о запрете ввоза автомобилей из России. Однако текущие правила не предусматривают конфискацию автомобилей, а лицо, которому будет отказано въезд, должно будет вернуться обратно в Россию.

Германия не собирается делать исключения из правил ЕС для российских граждан, поэтому любые ввозимые ими подсанкционные товары, включая личные автомобили, могут быть конфискованы.

В начале июля несколько граждан России столкнулись с конфискацией своих автомобилей при въезде в Германию. Это связано с регламентом ЕС № 833/2014. В начале сентября одна жительница Петербурга, планирующая попасть на выставку в Женеву, столкнулась с конфискацией своего автомобиля полицией Гамбурга. Германская таможня сослалась на регламент ЕС и объяснила, что конфискация автомобилей с российскими номерами является законной мерой.

Подпишитесь
Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
Сегодня, 03:40
Экс-глава омского аэропорта Круглов: «Борт „Уральских“ мог спокойно сесть и в Омске»
Сегодня, 07:30
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 08:06
Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
Сегодня, 12:15
Десятки домов в Омске останутся без воды. Рассказываем, где и когда
Сегодня, 09:47
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38