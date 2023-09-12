Был пьян. Омича задержали за вандализм на Аллее олимпийцев

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Омские полицейские задержали вандала, который разукрасил кольца на Аллее олимпийцев. Им оказался 33-летний житель Центрального округа. В содеянном злоумышленник раскаялся. Свой поступок объяснил тем, что был пьян.
«Задержан за то, что испортил стелу. 7 числа выпивал с приятелями и по дороге в бар достал из сумки баллончик, который приготовил на дачу, и нарисовал на инсталляции, посвященной олимпийским играм», — пояснил задержанный.
В полиции на нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. Дальнейшее решение примет суд.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест также рассказал о задержании вандала.