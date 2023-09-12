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Полицейские задержали омича, раскрасившего арт-объект на Аллее олимпийцев

Был пьян. Омича задержали за вандализм на Аллее олимпийцев

12 сентября 2023, 11:29

Полицейские задержали омича, раскрасившего арт-объект на Аллее олимпийцев

На злоумышленника составили протокол за мелкое хулиганство.

Омские полицейские задержали вандала, который разукрасил кольца на Аллее олимпийцев. Им оказался 33-летний житель Центрального округа. В содеянном злоумышленник раскаялся. Свой поступок объяснил тем, что был пьян.

«Задержан за то, что испортил стелу. 7 числа выпивал с приятелями и по дороге в бар достал из сумки баллончик, который приготовил на дачу, и нарисовал на инсталляции, посвященной олимпийским играм», — пояснил задержанный.

В полиции на нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. Дальнейшее решение примет суд.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест также рассказал о задержании вандала.

В Омске задержали вандала, разукрасившего кольца на Аллее олимпийцев
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#Происшествия#Видео#Омск#Задержание#Пьянство#Вандализм#Евгений Игишев
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