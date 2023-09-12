Борт «Уральских авиалиний» уже садили в поле ранее до инцидента с омскими пассажирами

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Published Сегодня, 06:43
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Сегодня утром, 12 сентября, в Новосибирской области совершил экстренную посадку в поле самолет рейса Сочи-Омск. Перевозкой занимались «Уральские авиалинии». Это не первый случай, когда борт авиакомпании не долетает до аэропорта.
Так, в августе 2019 года Airbus 321, летевший из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц через несколько минут после взлета. По этой причине отказали силовые установки самолета, возникли значительные перебои в работе двигателей.
Пилот Дамир Юсупов принял решение совершить посадку в кукурузном поле на территории Раменского района (Московская область). Его и второго пилота Георгия Мурзина наградили званиями Героев России. Другие члены экипажа получили ордена Мужества.
По данным министерства здравоохранения, травмы получили 76 человек, в том числе 19 детей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Напомним, что, по предварительным данным, на подлете к Омску сегодня утром у лайнера возникли проблемы с гидравликой. Воздушное судно было решено посадить в аэропорту Толмачево, так как там длиннее полоса. В Омске могли отказать тормоза. Однако долететь до соседнего аэропорта не получилось из-за кончающегося топлива.
По факту случившегося инцидента проводится расследование. К делу подключились не только сотрудники прокуратуры и следователи, но и представители Росавиации. Была сформирована специальная комиссия.
Пассажиры в данное время находятся в пункте временного размещения. Они получили горячее питание. Некоторые обратились к дежурным врачам из-за повышения артериального давления. Также двух взрослых отправили на рентген, у которых, предположительно, могут быть ушибы. У детей при осмотре медиков травм не обнаружено. Малышам даже включили мультфильмы, пока они вместе с родителями ждали автобусов.