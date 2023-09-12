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Борт «Уральских авиалиний» уже садили в поле ранее до инцидента с омскими пассажирами

Борт «Уральских авиалиний» уже садили в поле ранее до инцидента с омскими пассажирами

12 сентября 2023, 06:43
Фото: правительство Омской области
Самолет пришлось экстренно посадить в Московской области четыре года назад из-за столкновения с птицами.

Сегодня утром, 12 сентября, в Новосибирской области совершил экстренную посадку в поле самолет рейса Сочи-Омск. Перевозкой занимались «Уральские авиалинии». Это не первый случай, когда борт авиакомпании не долетает до аэропорта.

Так, в августе 2019 года Airbus 321, летевший из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц через несколько минут после взлета. По этой причине отказали силовые установки самолета, возникли значительные перебои в работе двигателей.

Пилот Дамир Юсупов принял решение совершить посадку в кукурузном поле на территории Раменского района (Московская область). Его и второго пилота Георгия Мурзина наградили званиями Героев России. Другие члены экипажа получили ордена Мужества.

По данным министерства здравоохранения, травмы получили 76 человек, в том числе 19 детей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Напомним, что, по предварительным данным, на подлете к Омску сегодня утром у лайнера возникли проблемы с гидравликой. Воздушное судно было решено посадить в аэропорту Толмачево, так как там длиннее полоса. В Омске могли отказать тормоза. Однако долететь до соседнего аэропорта не получилось из-за кончающегося топлива.

По факту случившегося инцидента проводится расследование. К делу подключились не только сотрудники прокуратуры и следователи, но и представители Росавиации. Была сформирована специальная комиссия.

Пассажиры в данное время находятся в пункте временного размещения. Они получили горячее питание. Некоторые обратились к дежурным врачам из-за повышения артериального давления. Также двух взрослых отправили на рентген, у которых, предположительно, могут быть ушибы. У детей при осмотре медиков травм не обнаружено. Малышам даже включили мультфильмы, пока они вместе с родителями ждали автобусов.

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#Происшествия#Самолет#Омская область#Уголовное дело#Новости#Авиакомпании#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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