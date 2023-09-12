Борт «Уральских авиалиний» уже садили в поле ранее до инцидента с омскими пассажирами

Пассажиры в данное время находятся в пункте временного размещения. Они получили горячее питание. Некоторые обратились к дежурным врачам из-за повышения артериального давления. Также двух взрослых отправили на рентген, у которых, предположительно, могут быть ушибы. У детей при осмотре медиков травм не обнаружено. Малышам даже включили мультфильмы, пока они вместе с родителями ждали автобусов.