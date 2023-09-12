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Более 70 крокодилов оказались на свободе после затопления питомника в Китае

12 сентября 2023, 17:43
Более 70 крокодилов из питомника оказались на свободе в южной провинции Гуандун в Китае. Причиной этого стала наводнение, которое произошло в данном питомнике. Из-за тайфуна «Хайкуй» деревня Пэн в Маомине оказалась затоплена, и потоки воды унесли с собой 69 взрослых и 6 молодых крокодилов.

Местные жители сообщили, что каждый из сбежавших крокодилов имеет вес не менее 100 килограммов. Чтобы вернуть животных обратно в питомник, местные чиновники предпринимают все возможные меры, однако количество сбежавших особей оказалось очень большим. Об этом пишет 360tv.ru.

Специалисты экстренных служб проводят поиск прячущихся крокодилов с помощью гидроакустического оборудования, так как животные скрываются на глубине.

Местным жителям рекомендуют оставаться дома и избегать рыбалки и купания в водоемах. Информации о пострадавших пока не поступало.

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