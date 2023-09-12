Более 70 крокодилов оказались на свободе после затопления питомника в Китае

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Местные жители сообщили, что каждый из сбежавших крокодилов имеет вес не менее 100 килограммов. Чтобы вернуть животных обратно в питомник, местные чиновники предпринимают все возможные меры, однако количество сбежавших особей оказалось очень большим. Об этом пишет 360tv.ru.
Специалисты экстренных служб проводят поиск прячущихся крокодилов с помощью гидроакустического оборудования, так как животные скрываются на глубине.
Местным жителям рекомендуют оставаться дома и избегать рыбалки и купания в водоемах. Информации о пострадавших пока не поступало.