Более 70 крокодилов оказались на свободе после затопления питомника в Китае

Более 70 крокодилов из питомника оказались на свободе в южной провинции Гуандун в Китае. Причиной этого стала наводнение, которое произошло в данном питомнике. Из-за тайфуна «Хайкуй» деревня Пэн в Маомине оказалась затоплена, и потоки воды унесли с собой 69 взрослых и 6 молодых крокодилов.