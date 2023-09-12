«Авангард» позвал пассажиров и экипаж рейса Сочи-Омск на бесплатные домашние матчи

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:17
В хоккейном клубе «Авангард» отреагировали на инцидент, произошедший с пассажирами авиарейса Сочи-Омск. Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском сегодня утром, 12 сентября.
Обошлось без пострадавших. Большая часть пассажиров, как отметили в пресс-службе «ястребов», является жителями Омской области. Чтобы поддержать потерпевших, «Авангард» организует благотворительную акцию.
«Профессионализм и мастерство экипажа позволили предотвратить страшную трагедию. „Авангард“ — это Омск, мы все одна большая семья — и хотим поддержать пассажиров и экипаж рейса SVR1383», — отметили в клубе.
Находившиеся на этом борту пассажиры и члены экипажа смогут посетить домашние матчи «Авангарда» бесплатно. Они состоятся 14 и 16 сентября на «G-Drive Арене».
«Позвоните нам в колл-центр по номеру 3812216006 или *1950 с мобильного или напишите на [email protected]», — пояснили в пресс-центре.
Напомним, что на борту самолета находилось больше 150 человек, в том числе дети. Их разместили в сельском Доме культуры, где предоставили горячее питание. Несколько человек обратились за помощью к дежурившим на месте медикам.
В правительстве Омской области также отреагировали и создали специальный оперативный штаб. Пассажиров рейса уже отправляют из пункта временного размещения в Омск и Новосибирск.
Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов прокомментировал случившееся, сказав, что произошедшее — стандартная ситуация. Напомним, что, по предварительной оценке специалистов, при подлете к омскому аэропорту в пассажирском авиалайнере отказала гидросистема. Подробности инцидента предстоит выяснить следователям и сотрудникам Росавиации, которые собрали комиссию.