Альпинист чудом выжил после падения с 600 метров

Его доставили к основанию горы, чтобы обратиться за помощью. Полиция отметила, что мужчина был очень удачлив, так как удалось избежать серьезных повреждений. Благодаря теплой погоде лед на горе растаял и снег смягчил его падение, что способствовало его выживанию.