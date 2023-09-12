Альпинист чудом выжил после падения с 600 метров

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:55
Мужчина был в группе, которая восходила на вершину горы, когда случайно потерял равновесие и упал. Остальные участники заметили его падение и спустились для поиска. Скоро альпиниста нашли живым и невредимым, пишет Общественная служба новостей.
Его доставили к основанию горы, чтобы обратиться за помощью. Полиция отметила, что мужчина был очень удачлив, так как удалось избежать серьезных повреждений. Благодаря теплой погоде лед на горе растаял и снег смягчил его падение, что способствовало его выживанию.