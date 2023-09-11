Врач рассказала о действиях в случае развития анафилактического шока

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В беседе с журналистами NEWS.ru, терапевт Виктория Иванова отметила, что скорость прогрессирования анафилактического шока зависит от пути введения аллергена в организм. Например, реакция на пищу может проявиться в течение 15-90 минут, в то время как внутривенное введение аллергена вызывает реакцию уже через 30-60 секунд.
При анафилактическом шоке, вызванном медикаментами, необходимо немедленно прекратить их использование. Если шок вызван укусом насекомого, следует срочно удалить жало и наложить что-то холодное, в идеале — лед. В случае реакции на продукты питания, рекомендуется промыть желудок.
До приезда скорой помощи следует наблюдать за состоянием пострадавшего. Если находитесь в помещении, обеспечьте доступ к свежему воздуху, открыв окна, и развяжите одежду. Если у человека возникает тошнота, положите его на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути. Если у пострадавшего имеются зубные протезы, рекомендуется их снять. Также уложите пациента с поднятыми ногами на угол 45 градусов и предотвратите его сидение или стояние.
Если у пострадавшего отсутствует пульс и дыхание, следует немедленно приступить к проведению искусственного массажа сердца. В случае остановки дыхания искусственное дыхание может быть неэффективным из-за отека гортани. В экстремальных ситуациях, при наличии необходимых навыков, можно рассмотреть проведение ларинготомии — операции по разрезанию гортани, чтобы спасти жизнь пострадавшего.