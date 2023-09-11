Вместо саней. Омский Дед Мороз впервые полетел в путешествие на самолете

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Дед Мороз покинул свою резиденцию в Большеречье и прошел регистрацию на рейс Омск-Москва, чтобы пригласить участников туристической выставки в гости в Омскую область.
Для пассажиров самолета встреча с символом Нового года в сентябре стала приятной неожиданностью. Дед Мороз раздавал попутчикам конфеты, с удовольствием фотографировался, желал хорошего полета и счастья круглый год. С регистрацией на рейс ему помог коллектив омского аэропорта.
Дед Мороз также приглашал омичей в свои владения, которые откроются 15 декабря в музее-заповеднике «Старина Сибирская».
В пресс-службе аэропорта также отметили, что 29 Международный форум-выставка по туризму «Отдых Leisure» — главное туристическое событие осени — пройдет в Москве с 12 по 14 сентября. Участники форума обсудят ряд важных вопросов, касающихся круглогодичного спроса на путешествия по России и за рубеж. Представлять Омскую область на выставке будут заместитель министра культуры Светлана Бакулина, сотрудники Управления по развитию туризма, Туристский информационный центр и представители омского турбизнеса.