Вместо саней. Омский Дед Мороз впервые полетел в путешествие на самолете

В пресс-службе аэропорта также отметили, что 29 Международный форум-выставка по туризму «Отдых Leisure» — главное туристическое событие осени — пройдет в Москве с 12 по 14 сентября. Участники форума обсудят ряд важных вопросов, касающихся круглогодичного спроса на путешествия по России и за рубеж. Представлять Омскую область на выставке будут заместитель министра культуры Светлана Бакулина, сотрудники Управления по развитию туризма, Туристский информационный центр и представители омского турбизнеса.