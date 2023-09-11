Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Стали известны предварительные итоги голосования на выборах губернатора Омской области. По данным ЦИК РФ, было обработано 100% бюллетеней.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко набрал наибольшее количество голосов — 389 634. Это 76,33% от всех голосов. Его выдвигали от партии «Единая Россия».
Вторым на выборах стал Андрей Алехин от КПРФ, набравший 55 128 голосов (10,8%). За Владимира Казанина, которого выдвинули «Коммунисты России», проголосовали 31 142 человека (6,10% голосов). Максим Макаленко от ЛДПР набрал 23 864 голоса (4,68%).