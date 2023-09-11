Валерий Бойко избран депутатом Законодательного собрания Омской области

Второе место получил выдвиженец ЛДПР Александр Сныткин (1 8 59 голосов). 27-летний Кирилл Курятников от КПРФ набрал 1 169 голосов. От «Коммунистов России» выдвинался Алексей Змага. Его поддержал 451 человек. Также в довыборах участвовал Игорь Шереметьев от «Справедливой России», набравший 380 голосов.