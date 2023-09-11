Валерий Бойко избран депутатом Законодательного собрания Омской области

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Первый зампредседателя правительства Омской области 65-летний Валерий Бойко избран депутатом Заксобрания Омской области. Он одержал победу на довыборах депутата по Муромцевскому избирательному округу № 16. Его кандидатуру поддержали 7 265 избирателей.
Второе место получил выдвиженец ЛДПР Александр Сныткин (1 8 59 голосов). 27-летний Кирилл Курятников от КПРФ набрал 1 169 голосов. От «Коммунистов России» выдвинался Алексей Змага. Его поддержал 451 человек. Также в довыборах участвовал Игорь Шереметьев от «Справедливой России», набравший 380 голосов.
Ранее Бойко трудился в региональном правительстве. Он являлся бессменным членом команды губернаторов Леонида Полежаева, Александра Буркова и Виталия Хоценко.