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Updated Сегодня, 03:28

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Валерий Бойко избран депутатом Законодательного собрания Омской области

11 сентября 2023, 03:26
Фото: Город55
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Он набрал 7 265 голосов.

Первый зампредседателя правительства Омской области 65-летний Валерий Бойко избран депутатом Заксобрания Омской области. Он одержал победу на довыборах депутата по Муромцевскому избирательному округу № 16. Его кандидатуру поддержали 7 265 избирателей.

Второе место получил выдвиженец ЛДПР Александр Сныткин (1 8 59 голосов). 27-летний Кирилл Курятников от КПРФ набрал 1 169 голосов. От «Коммунистов России» выдвинался Алексей Змага. Его поддержал 451 человек. Также в довыборах участвовал Игорь Шереметьев от «Справедливой России», набравший 380 голосов.

Ранее Бойко трудился в региональном правительстве. Он являлся бессменным членом команды губернаторов Леонида Полежаева, Александра Буркова и Виталия Хоценко.

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#Политика#Омск#Омская область#Новости#Валерий Бойко#Алина Ясинская
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