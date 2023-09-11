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Здание построено больше ста лет назад

В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей

11 сентября 2023, 10:49
Фото: Яндекс Карты
Здание построено больше ста лет назад
В настоящее время в здании располагаются банкетный зал «Vegas», кафе «Govinda», туристическое агентство и салоны красоты.

В центре Омска на улице Думской за 188 млн рублей выставили на продажу историческое здание 1914 года постройки. Общая площадь помещений составляет 1441 квадратный метр. Земельный участок под зданием находится в собственности.

Владелец готов продать здание поэтажно. В настоящее время в помещениях располагаются банкетный зал «Vegas», кафе «Govinda», туристическое агентство и салоны красоты. Рядом со зданием оборудована парковка на 25 машин.

Трехэтажный особняк является памятником архитектуры. В нем располагался доходный дом Кадышева.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 18 млн рублей выставили на продажу цветочный магазин на улице Орджоникидзе. Готовый бизнес продают вместе с товаром и помещением.

Сотрудники готовы остаться. В Омске за 18 млн рублей продают студию флористики
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#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Ресторан#Земельный участок#Готовый бизнес#Евгений Игишев
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