В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В центре Омска на улице Думской за 188 млн рублей выставили на продажу историческое здание 1914 года постройки. Общая площадь помещений составляет 1441 квадратный метр. Земельный участок под зданием находится в собственности.
Владелец готов продать здание поэтажно. В настоящее время в помещениях располагаются банкетный зал «Vegas», кафе «Govinda», туристическое агентство и салоны красоты. Рядом со зданием оборудована парковка на 25 машин.
Трехэтажный особняк является памятником архитектуры. В нем располагался доходный дом Кадышева.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 18 млн рублей выставили на продажу цветочный магазин на улице Орджоникидзе. Готовый бизнес продают вместе с товаром и помещением.