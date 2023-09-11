В Ростове девятиклассник устроил поножовщину в школе

Как рассказали очевидцы, нападавший зашел в школу в маске, которую потребовала снять вахтерша. Делать это школьник отказался и стал угрожать женщине. За сотрудницу школы заступился дедушка одной из первоклассниц. Подросток переключил внимание на него, заявив, что у него с собой нож, после чего и напал. Мужчина выбежал на улицу, нападавший погнался за ним, где его и задержали.