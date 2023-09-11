В Ростове девятиклассник устроил поножовщину в школе

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Сегодня, 11 сентября, в Ростовской области на хуторе Красный Десант в местную школу ворвался подросток, вооруженный ножом. Девятиклассник напал на учителей и родителей. Четыре человека получили ранения легкой степени. Нападавшего задержали очевидцы, сообщает издание «Новые известия».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что девятиклассник страдает психическим заболеванием.
Глава региона добавил, что в результате нападения никто из учеников не пострадал.
Как рассказали очевидцы, нападавший зашел в школу в маске, которую потребовала снять вахтерша. Делать это школьник отказался и стал угрожать женщине. За сотрудницу школы заступился дедушка одной из первоклассниц. Подросток переключил внимание на него, заявив, что у него с собой нож, после чего и напал. Мужчина выбежал на улицу, нападавший погнался за ним, где его и задержали.