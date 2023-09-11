В Омске не нашлось желающих создавать платные парковки на дорогах

Posted 11 сентября 2023, 08:40
Published 11 сентября 2023, 08:40
Modified 11 сентября 2023, 08:42
Updated 11 сентября 2023, 08:42
В текущем году в Омске началась работа по созданию первых платных парковок. В новостях упоминались участки в Газетном переулке и на Арктической улице, а еще говорилось о возможности создания платных парковок вдоль автомобильных дорог. Как стало известно Городу55, депутаты городского Совета решили узнать, как движется дело в этом направлении, и комитет по вопросам экономического развития направил в мэрию специальный запрос.
В распоряжении редакции есть официальный ответ за подписью мэра Сергея Шелеста. Из него следует, что дело пока не продвинулось совсем. Существует специальная «комиссия по вопросам создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Омска», разработан порядок, в соответствии с которым ДГХ должен в течение 3 дней направлять в эту комиссию поступающие предложения, — и только предложений нет.
— Предложения о создании платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Омска, на комиссии не рассматривались, — говорится в документе. — В случае поступления заявления об организации платной парковки от заинтересованных лиц оно будет рассмотрено на заседании комиссии.
Отметим, что участок в Газетном переулке уже сдан в аренду ИП Исламу Мехтиеву, и там могут появиться как платные, так и бесплатные парковочные места. А вот земля на Арктической не нашла арендатора, хотя выставлялась на торги уже дважды. Можно предположить, что тема парковок в Омске пока не считается достаточно актуальной.