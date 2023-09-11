В Омске на Ленинградском мосту строительное ограждение упало на проезжающую машину

Напомним, что недавно в администрации города сообщили, что ремонт Ленинградского моста почти на половину завершен. Строительная готовность объекта составляет 44%. После завершения работ на одной половине моста, ремонт начнется на второй. В течение 3-4 дней будет перезапущено движение транспорта.