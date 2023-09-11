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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Иллюстрация

В Омске на Ленинградском мосту строительное ограждение упало на проезжающую машину

11 сентября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация
О происшествии сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что на проезжающую машину упала часть ограждения зоны строительных работ. Пострадавших нет.

Департамент строительства Омска и подрядная организация начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что недавно в администрации города сообщили, что ремонт Ленинградского моста почти на половину завершен. Строительная готовность объекта составляет 44%. После завершения работ на одной половине моста, ремонт начнется на второй. В течение 3-4 дней будет перезапущено движение транспорта.

Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти наполовину
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#Омск#Мост#Авария#Ленинградский мост#Новости#Инцидент#Анастасия Баянова
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