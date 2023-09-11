В Омске на Ленинградском мосту строительное ограждение упало на проезжающую машину

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что на проезжающую машину упала часть ограждения зоны строительных работ. Пострадавших нет.
Департамент строительства Омска и подрядная организация начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что недавно в администрации города сообщили, что ремонт Ленинградского моста почти на половину завершен. Строительная готовность объекта составляет 44%. После завершения работ на одной половине моста, ремонт начнется на второй. В течение 3-4 дней будет перезапущено движение транспорта.