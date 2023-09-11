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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

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В Омске мужчина убил родственницу из-за личной неприязни

11 сентября 2023, 12:39
Фото: 1MI
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О конфликте, который закончился смертельным исходом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, вчера, 10 сентября, омич жестоко избил свою тетю из-за личной неприязни. Произошло это в квартире жилого дома на улице Сибирский проспект. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. В ходе нее выяснилось, что к преступлению причастен племянник потерпевшей. Сейчас мужчина заключен под стражу, а сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства и детали произошедшего.

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#Преступление#Омск#Следственный комитет#Убийство#Новости#Следствие#Убийца#Анастасия Баянова
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