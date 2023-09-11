В Омске мужчина убил родственницу из-за личной неприязни

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. В ходе нее выяснилось, что к преступлению причастен племянник потерпевшей. Сейчас мужчина заключен под стражу, а сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства и детали произошедшего.