В Омске мужчина убил родственницу из-за личной неприязни

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По версии следствия, вчера, 10 сентября, омич жестоко избил свою тетю из-за личной неприязни. Произошло это в квартире жилого дома на улице Сибирский проспект. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. В ходе нее выяснилось, что к преступлению причастен племянник потерпевшей. Сейчас мужчина заключен под стражу, а сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства и детали произошедшего.